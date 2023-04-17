Названы помощники тренера-триумфатора из Европы в казахстанском клубе

Актауский "Каспий" сделал заявление о новом тренерском штабе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Помогать македонскому специалисту Игору Ангеловскому, о назначении которого было объявлено ранее, будут ассистент главного тренера Сашко Попоски и тренер вратарей Иосип Скорич.

Также ассистентом главного тренера стал Азамат Карабалаев.

Ангеловский в свое время тренировал сборную Северной Македонии и впервые в истории вывел ее в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

Предыдущим наставником казахстанского клуба был Кахабер Цхададзе из Грузии, под руководством которого актаусцы неудачно стартовали в этом сезоне.

Ранее "Каспий" объявил о назначении нового спортивного директора.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"