Названы помощники тренера-триумфатора из Европы в казахстанском клубе

Актауский "Каспий" сделал заявление о новом тренерском штабе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Помогать македонскому специалисту Игору Ангеловскому, о назначении которого было объявлено ранее, будут ассистент главного тренера Сашко Попоски и тренер вратарей Иосип Скорич.
Также ассистентом главного тренера стал Азамат Карабалаев.
Ангеловский в свое время тренировал сборную Северной Македонии и впервые в истории вывел ее в финальную стадию чемпионата Европы-2020.
Предыдущим наставником казахстанского клуба был Кахабер Цхададзе из Грузии, под руководством которого актаусцы неудачно стартовали в этом сезоне.
Ранее "Каспий" объявил о назначении нового спортивного директора.
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