Экс-игрок "Зенита" и сборной Казахстана получил новое назначение

Евгений Тарасов назначен новым спортивным директором футбольного клуба "Каспий", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу актаусцев.
Тарасов ранее был ассистентом главного тренера молодежной команды "Каспий", также временно исполнял обязанности главного тренера в основной команде после отставки Кахабера Цхададзе. А с 2010 по 2023 год трудился в академии "Зенита". За питерский клуб выступал в качестве игрока в период 2000-2002 годов. В своем активе имеет шесть матчей и один гол за сборную Казахстана.
Предыдущим спортивным директором клуба был другой экс-футболист сборной Казахстана Фархадбек Ирисметов.
Ожидается, что новым главным тренером "Каспия" станет македонец Игор Ангеловский.
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