Казахстанский клуб возглавил тренер-триумфатор из Европы

Новым главным тренером футбольного клуба "Каспий" стал македонский специалист Игор Ангеловский, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу актаусцев.
Ангеловский в свое время тренировал сборную Северной Македонии и впервые в истории вывел ее в финальную стадию чемпионата Европы-2020.
Предыдущим наставником казахстанского клуба был Кахабер Цхададзе из Грузии, под руководством которого актаусцы неудачно стартовали в этом сезоне.
Ранее "Каспий" объявил о назначении нового спортивного директора.
Загрузка матч-центра...
Реклама