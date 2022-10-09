Названа причина разгромного поражения "Тобола" от "Аксу" в КПЛ

Главный тренер ФК "Тобол" Милан Миланович высказался о сенсационном поражении от "Аксу" в 22-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоялась 8 октября и завершилась разгромом костанайцев со счетом 0:3.

"Плохо сыграли. Мы не настроились на борьбу и проспали первый тайм. Мы легко пропустили и потом не смогли найти сил, чтобы отыграться. У "Аксу" было много желания. Они выиграли больше единоборств в середине поля. Это стало причиной поражения", - отметил Миланович.

"Тобол", набравший 38 очков, делит с "Астаной" второе и третье места в таблице. При этом у столичного клуба матч в запасе. Лидирует в КПЛ-2022 "Актобе", который после разгромной победы над "Каспием" набрал 45 очков.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45 2 Астана 21 11 5 5 45-21 38 3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29 8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29 9 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Туран 21 5 9 7 20-26 24 12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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