Названа "неприятная особенность" казахстанского футбола

Известный отечественный функционер и специалист Булат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил качество первого матча нового футбольного сезона в Казахстане. Также специалист назвал главную проблему команд и главных фаворитов.

Сезон открылся противостоянием за Суперкубок страны, в котором "Астана" обыграла "Ордабасы" со счетом 2:1.

Футбольный сезон-2023 стартовал в Казахстане

"Первый матч получился очень скучным. Команды еще сырые. Вспомните предыдущие матчи за Суперкубок. Тогда была интрига, борьба и качественный футбол. На этот раз было невыразительно - один из слабейших матчей в истории.

У наших команд есть неприятная особенность. Состав кардинально меняется на следующий сезон. Вот и сейчас очень много новых футболистов, которым надо сыграться. Для этого будет нужно время. Надеюсь, что этого удастся добиться до старта нового еврокубкового сезона. В прошлом году случился провал, что стало показателем спада общего уровня чемпионата.

Если говорить о претендентах на призовую тройку, то это "Астана", "Актобе" и "Ордабасы". "Кайрат" и "Тобол" выглядят крепкими командами, но без необходимых ресурсов для борьбы за топ-3. Хотя это только предположения. По ходу чемпионата все может измениться", - отметил Есмагамбетов.

Первый тур премьер-лиги-2023 состоится в эти выходные - 4 и 5 марта. Подробно с календарем игр можно ознакомиться по этой ссылке.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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