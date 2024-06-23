Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Назван лучший защитник чемпионата Казахстана: он остался без клуба

Назван лучший защитник чемпионата Казахстана: он остался без клуба
©ФК "Астана"

Македонский нападающий Самир Фазли, проведший два сезона в туркестанском "Туране", рассказал о том, против кого было сложнее всего играть в Казахстане, передают Vesti.kz.

"Безусловно, это был Жарко Томашевич, который тогда выступал за "Астану". В каждой игре мне приходилось бороться с ним за верховые мячи и стараться обыгрывать, что было нелегко сделать. Что касается казахстанцев, то я заметил, что многие защитники играют в одном стиле. Даже в физическом плане они очень похожие: высокие, фактурные и сильные. Против них тоже была своя дуэль, которая мне нравилась", - приводит его слова Meta-ratings.kz.

Томашевич выступал за "Астану" с 2019 по 2021 год, а также в прошлом сезоне. Зимой черногорец покинул столичных и по-прежнему остается без клуба. В казахстанской премьер-лиге (КПЛ) он также защищал цвета "Тобола" в 2022 году.

Сборной Казахстана предложили натурализовать футболистов

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
7 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Астана ФК Туран ФК КПЛ Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus