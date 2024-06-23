Назван лучший защитник чемпионата Казахстана: он остался без клуба

Македонский нападающий Самир Фазли, проведший два сезона в туркестанском "Туране", рассказал о том, против кого было сложнее всего играть в Казахстане, передают Vesti.kz.

"Безусловно, это был Жарко Томашевич, который тогда выступал за "Астану". В каждой игре мне приходилось бороться с ним за верховые мячи и стараться обыгрывать, что было нелегко сделать. Что касается казахстанцев, то я заметил, что многие защитники играют в одном стиле. Даже в физическом плане они очень похожие: высокие, фактурные и сильные. Против них тоже была своя дуэль, которая мне нравилась", - приводит его слова Meta-ratings.kz.

Томашевич выступал за "Астану" с 2019 по 2021 год, а также в прошлом сезоне. Зимой черногорец покинул столичных и по-прежнему остается без клуба. В казахстанской премьер-лиге (КПЛ) он также защищал цвета "Тобола" в 2022 году.

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