Нападающий после ухода из казахстанского клуба перешел к участнику Лиги чемпионов

Белорусский нападающий Дмитрий Подстрелов, недавно покинувший "Каспий", определился с новым клубом, сообщают Vesti.kz.
По информации Telegram-канала "Ухо", 24-летний форвард перейдет в БАТЭ. Футболист будет внесен в заявку команды на Лигу чемпионов.
Напомним, Пострелов разорвал контракт с "Каспием" по обоюдному согласию сторон. В составе актауского клуба он провел 15 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
Это уже десятый игрок, который покидает "Каспий" с момента открытия летнего трансферного окна. До этого клуб расстался с такими игроками, как: Думан Нарзилдаев, Джамбули Джигаури, Алексей Залеский, Георгий Панцулая, Вилюс Арманавичюс, Эржан Токотаев, Станислав Крапухин, Абдуллай Диакате и Рубен Бриджидо.
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