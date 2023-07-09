"Каспий" покинул нападающий сборной Беларуси

Дмитрий Подстрелов стал очередным игроком, покинувшим "Каспий" в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации пресс-службы актаусцев, контракт был разорван по обоюдному согласию сторон. Подстрелов сыграл за "Каспий" 15 матчей, на его счету два гола и две результативные передачи.
Напомним, что это уже десятый игрок, который покидает "Каспий" с момента открытия летнего трансферного окна. До этого клуб расстался с такими игроками, как: Думан Нарзилдаев, Джамбули Джигаури, Алексей Залеский, Георгий Панцулая, Вилюс Арманавичюс, Эржан Токотаев, Станислав Крапухин, Абдуллай Диакате и Рубен Бриджидо.
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