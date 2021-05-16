"Мы не смотрим на "Кайрат", у нас самих есть проблемы". Тихонов - о травме Аймбетова, уходе футболиста "Астаны" и лидерстве в КПЛ

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов в интервью Meta-ratings.kz прокомментировал итоги матча с "Жетысу" (1:0), рассказал о травме Абата Аймбетова и подтвердил слухи о возможном переходе защитника Вараздата Арояна в испанский "Кадис".

- Андрей Валерьевич, получилась минимальная победа, хотя многие, наверное, ожидали разгрома. Довольны ли вы игрой?

- Получилась очень тяжелая игра. На "Астана Арене" хорошее поле, многие команды показывают быстрый и интересный футбол. Не помню, когда мы последний раз выиграли уверенно, наверное, в матче с "Атырау" (6:2). Возможно, были какие-то волнения перед болельщиками, не могли расслабиться. Сколько было хороших подходов у Томасова, Барсегяна и Смайлагича. Немного не хватило хладнокровности исполнения. Может, сказывается усталость, которая накапливается из игры в игру. Потому что практически нет тренировочного процесса, команда только восстанавливается и играет. И очень приятно играть перед своими болельщиками, хорошо, что выиграли.

- Почему не было Вараздата Арояна?

- Ароян немного заболел. Вчера он с нами тренировался, на следующий день почувствовал себя плохо. Мы решили дать ему паузу.

- В СМИ говорится о его возможном переходе в Испанию.

- Я не хочу это прокомментировать. Мы идем от игры к игре.

- Действительно есть к нему интерес?

- Интерес есть. Причем очень большой. Кто знает, что дальше будет

- Также отсутствовал Аймбетов.

- В матче с "Актобе" он получил травму задней поверхности бедра, он даже с нами не тренировался. Думаю, к следующей игре он будет в строю.

- "Кайрат" проиграл "Акжайыку" и отрыв увеличился до 12 очков.

- Мы не смотрим ни на "Кайрат", ни на кого. Мы отталкиваемся от своей игры. У нас самих есть проблемы, следим за своей работой.

- Понимаем, что впереди много туров, но можно сказать, что 23 мая в очной встрече решится многое?

- Нет. Это всего лишь один матч, борьба за три очка. Мы будем готовиться к тяжелой игре на выезде с "Кайсаром". Мы о "Кайрате" не думаем.

- Недавно вы говорили о финансовых проблемах клуба. Что сказали в руководстве? Решается ли этот вопрос?

- Я больше не комментирую финансовые вопросы. Надеюсь, все разрешится в ближайшее время.

После 11 туров "Астана" с 29 очками занимает первое место в турнирной таблице КПЛ, "Кайрат" (17) идет четверым.

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