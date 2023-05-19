Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Мощь, класс и прессинг. В "Кайрате" образовалось лучшее атакующее трио КПЛ

Мощь, класс и прессинг. В "Кайрате" образовалось лучшее атакующее трио КПЛ
©ФК "Кайрат"

"Кайрат" превосходит ожидания в нынешнем сезоне и продолжает конкурировать за медали, несмотря на скромные возможности клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему линия атаки главная в алматинском клубе и как она стала самой вариативной и результативной в чемпионате Казахстана. 

Когда у тебя в обороне и центре полузащиты в большинстве игроки 20-22 лет, рассчитывать на стабильность и надежность тылов не приходится. Поэтому алматинцы делают большую ставку на атаку. 

Игроки нападения "Кайрата" - это первые и важнейшие люди в структуре прессинга команды. Отбор мяча в третьей зоне и в переходных фазах формирует большое количество атак со стороны "Кайрата". Самый свежий пример - гол из недавнего матча Кубка Казахстана против "Атырау". 

Важно, что при таком энергозатратном стиле у "Кайрата" есть игроки, которые соответствуют этим задачам и функционалу. Даже Жоао Пауло, будучи возрастным и опытным игроком, сжал зубы и перестроился после "Ордабасы". Бразилец еще при Курбане Бердыеве говорил, что он изменился и стал более работоспособным и дисциплинированным по части игры без мяча. При Кирилле Кекере эти требования не изменились, а где-то даже ужесточились. Артур Шушеначев и Вячеслав Швырев также очень много работают без мяча и являются частью общекомандного прессинга. 

В том числе это качество выделяет атакующее трио "Кайрата" среди остальных команд. Интенсивность и дисциплина - это то, чего не хватает большинству игроков атаки в других клубах КПЛ. Многие игроки делают акцент лишь на исполнении и классе, но если в Казахстане это периодически дает результат, то вот в еврокубках такая проблема сказывается. 

При этом трезубец Шушеначев - Жоао Пауло - Швырев достаточно вариативный. Шушеначев способен цепляться и сохранять мячи при вертикальных передачах, он хорошо чувствует момент в штрафной и разнообразен в завершении. Швырев выполняет больше черновой работы, он воплощение прессинга "Кайрата" и его роль в построении атак команды очень важна. Жоао Пауло при упомянутых изменениях остался игроком-фантазистой. Бразилец готов угрожать воротам из любых позиций, он остается самым бьющим игроком лиги и поэтому нейтрализовать его крайне сложно. 

Кроме того, близкая к идеальной форма Жоао и габариты Шушеначева позволяют "Кайрату" лучше чувствовать себя в позиционной атаке. Да, контратаки и быстрые атаки остаются стихией "Кайрата", но как показали матчи с "Актобе" и "Тоболом" забивать команда способна даже если соперник уже в обороне и готов к давлению.  

Если смотреть на статистику, то сейчас на счету Жоао Пауло, Швырева и Шушеначева суммарно 14 голов и семь голевых передач. Столь слаженного и результативного атакующего трио КПЛ больше нет. В этом смысле "Кайрат" также демонстрирует пример отличной селекции и менеджерской работы, ведь у них развиваются и дают результат свои воспитанники, а легионер действительно оправдывают каждую копейку из своего солидного оклада.  

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК КПЛ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:13
КПЛ
©ФК "Кайрат" Мощь, класс и прессинг. В "Кайрате" образовалось лучшее атакующее трио КПЛ
Сегодня , 13:27
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Я все осознал и хочу помочь". Вернется ли Сейдахмет в сборную Казахстана?
Вчера , 15:16
КПЛ
©ФК "Каспий" Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на миллион. Известна причина
Вчера , 14:44
КПЛ
©ФК "Анжи" Газзаев рассказал о предложениях от клубов Казахстана
17 мая, 16:34
КПЛ
©ФК "Каспий" В казахстанском клубе образовались многомиллионные долги
17 мая, 15:45
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Мне не нравится нынешняя ситуация". Агент рассказал о возможном уходе Бахтиярова из "Ордабасы"
17 мая, 09:57
КПЛ
©ФК "Иртыш" Футбольный клуб "Иртыш" может быть возрожден. Подробности
16 мая, 18:40
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Дали 15 тысяч долларов и появились проблемы". Сейдахмет - о сборной Казахстана, трансфере в "Зенит" и зарплате в "Кайрате"
16 мая, 15:11
КПЛ
©ФК "Астана" ФК "Астана" получит финансовую поддержку
15 мая, 22:09
КПЛ
©КФФ Принимал? Исламхан ответил на вопрос о допинге
15 мая, 20:11
КПЛ
©ФК "Астана" Футболисты "Астаны" столкнулись с задержкой зарплаты за последние месяцы
15 мая, 19:09
КПЛ
©КФФ "После сборной мы его не узнаем". Почему Карпович раскритиковал новую звезду "Актобе"
15 мая, 14:44
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Не стал бы говорить, что я тащу команду". Жоао Пауло - о "Кайрате" и жуткой травме одноклубника
15 мая, 13:16
КПЛ
©ФК "Кайрат" Бразильский нападающий сделал заявление о предложении от сборной Казахстана
15 мая, 12:41
КПЛ
©ФК "Кайрат" Игрок "Кайрата" в критическом состоянии: клуб выступил с сообщением
15 мая, 12:24
КПЛ
©ФК "Актобе" "Не думаю, что Самородов расслабился". Шомко - о поражении "Актобе" от "Кайрата" и критике Карповича
15 мая, 07:18
КПЛ
©instagram.com/fcmaqtaaral Экс-защитник сборной Казахстана ушел с поста главного тренера клуба КПЛ
14 мая, 22:28
КПЛ
©/t.me/alataufans1 Стало известно о состоянии футболиста "Кайрата", потерявшего сознание во время матча
14 мая, 21:11
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Я ждал этого матча полгода". Кекер - о победе над "Актобе" и состоянии "Кайрата"
14 мая, 20:59
КПЛ
©ФК "Кайсар" "Кайсар" одержал победу над "Тоболом" в КПЛ
14 мая, 20:32
КПЛ
©ФК "Кайрат" Игрок "Кайрата" в критическом состоянии попал в реанимацию
14 мая, 20:15
КПЛ
©ФК "Актобе" "Самородов должен переосмыслить свои взгляды". Карпович - о "Кайрате", сборниках и Жоао Пауло
14 мая, 19:02
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" победил "Актобе" и приблизился к лидерам КПЛ
14 мая, 17:13
КПЛ
©ФК "Астана" Тренер "Астаны" назвал причину потери очков в матче с "Окжетпесом"
14 мая, 16:58
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" потеряла очки и не смогла вернуться на первое место в КПЛ
14 мая, 11:25
КПЛ
©КФФ "Кайрат" или "Актобе"? Магомед Адиев намекнул на новые лица в сборной Казахстана
14 мая, 08:12
КПЛ
©ФК "Кайрат" Битва "Кайрат"-"Актобе" и матч чемпиона. Прямая трансляция матчей девятого тура КПЛ
13 мая, 22:59
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" с голом на 93-й минуте вырвал победу у аутсайдера чемпионата Казахстана
13 мая, 21:02
КПЛ
©ФК "Атырау" Камбэком закончился матч чемпионата Казахстана "Атырау" - "Шахтер"
13 мая, 18:54
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Неожиданный лидер чемпионата Казахстана подвинул с первого места "Астану"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus