Мощь, класс и прессинг. В "Кайрате" образовалось лучшее атакующее трио КПЛ

"Кайрат" превосходит ожидания в нынешнем сезоне и продолжает конкурировать за медали, несмотря на скромные возможности клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему линия атаки главная в алматинском клубе и как она стала самой вариативной и результативной в чемпионате Казахстана.

Когда у тебя в обороне и центре полузащиты в большинстве игроки 20-22 лет, рассчитывать на стабильность и надежность тылов не приходится. Поэтому алматинцы делают большую ставку на атаку.

Игроки нападения "Кайрата" - это первые и важнейшие люди в структуре прессинга команды. Отбор мяча в третьей зоне и в переходных фазах формирует большое количество атак со стороны "Кайрата". Самый свежий пример - гол из недавнего матча Кубка Казахстана против "Атырау".

Важно, что при таком энергозатратном стиле у "Кайрата" есть игроки, которые соответствуют этим задачам и функционалу. Даже Жоао Пауло, будучи возрастным и опытным игроком, сжал зубы и перестроился после "Ордабасы". Бразилец еще при Курбане Бердыеве говорил, что он изменился и стал более работоспособным и дисциплинированным по части игры без мяча. При Кирилле Кекере эти требования не изменились, а где-то даже ужесточились. Артур Шушеначев и Вячеслав Швырев также очень много работают без мяча и являются частью общекомандного прессинга.

В том числе это качество выделяет атакующее трио "Кайрата" среди остальных команд. Интенсивность и дисциплина - это то, чего не хватает большинству игроков атаки в других клубах КПЛ. Многие игроки делают акцент лишь на исполнении и классе, но если в Казахстане это периодически дает результат, то вот в еврокубках такая проблема сказывается.

При этом трезубец Шушеначев - Жоао Пауло - Швырев достаточно вариативный. Шушеначев способен цепляться и сохранять мячи при вертикальных передачах, он хорошо чувствует момент в штрафной и разнообразен в завершении. Швырев выполняет больше черновой работы, он воплощение прессинга "Кайрата" и его роль в построении атак команды очень важна. Жоао Пауло при упомянутых изменениях остался игроком-фантазистой. Бразилец готов угрожать воротам из любых позиций, он остается самым бьющим игроком лиги и поэтому нейтрализовать его крайне сложно.

Кроме того, близкая к идеальной форма Жоао и габариты Шушеначева позволяют "Кайрату" лучше чувствовать себя в позиционной атаке. Да, контратаки и быстрые атаки остаются стихией "Кайрата", но как показали матчи с "Актобе" и "Тоболом" забивать команда способна даже если соперник уже в обороне и готов к давлению.

Если смотреть на статистику, то сейчас на счету Жоао Пауло, Швырева и Шушеначева суммарно 14 голов и семь голевых передач. Столь слаженного и результативного атакующего трио КПЛ больше нет. В этом смысле "Кайрат" также демонстрирует пример отличной селекции и менеджерской работы, ведь у них развиваются и дают результат свои воспитанники, а легионер действительно оправдывают каждую копейку из своего солидного оклада.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"