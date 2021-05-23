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"Монолитнее, мощнее и стабильнее". В России сделали прогноз на матч "Астана" - "Кайрат"

Приведено сравнение статистических фактов.

"Монолитнее, мощнее и стабильнее". В России сделали прогноз на матч "Астана" - "Кайрат"
Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Российский сайт "Футбол на Куличках" сделал прогноз на центральный матч 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, в котором "Астана" примет "Кайрат". По мнению СМИ, у столичного клуба больше шансов на победу.

"В чемпионате Казахстана позади двенадцать туров, по итогам которых "Астана" организовала себе солидный отрыв. У команды из Нур-Султана десять побед и два ничейных результата. Преимущество перед "Кайратом" в турнирной таблице составляет целых двенадцать очков, поэтому о борьбе за чемпионство на данном отрезке сезона говорить нецелесообразно.

Если "Астана" в последнее время исключительно побеждает, то "Кайрату" не чужды осечки: в четырех последних турах "желто-черные" одержали только одну победу, когда в середине недели сломили на своем поле сопротивление "Актобе". Обращает на себя внимание, что "Кайрат" достаточно много пропускает - в среднем один гол за поединок. Но забивает все равно в два раза больше.

Статистические факты:

– соперники провели между собой 43 матча, по итогам которых преимущество у "Астаны": 19 побед, 14 поражений, 10 ничейных результатов;

– в десяти последних очных матчах в рамках чемпионата "Астана" одержала четыре победы, потерпела пять поражений, одна встреча завершилась вничью;

– средняя результативность десяти последних матчей - 2,6 (при этом "Астана" забивала в среднем 1 гол за игру, а "Кайрат" - 1,6);

– в шести последних матчах на поле "Астаны" хозяева одержали две победы, три раза сильнее оказывался "Кайрат", одна встреча завершилась вничью;

– результативность шести последних очных матчей на поле "Астаны" – 2,67 (на счету хозяев – 1,17, на счету гостей – 1,5);

– пять очных матчей из десяти последних в рамках чемпионата получились "верховыми";

– ставка "обе забьют" сыграла в четырех последних очных матчах из десяти.

Прогноз от ФНК

На данном отрезке сезона "Астана" смотрится монолитнее, мощнее и стабильнее. Победа над непосредственным конкурентом способна стать для команды настоящим украшением первой части сезона и залогом будущей победы в чемпионате", - пишет сайт.

Напомним, матч "Астана" - "Кайрат" пройдет сегодня, 23 мая, в Нур-Султане и начнется в 21:00. Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

Битва "Астаны" и "Кайрата", а также увлекательные дерби на юге и западе. Превью к 13-му туру КПЛ-2021

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Метки:
Астана ФК Кайрат ФК КПЛ-2021 Россия

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