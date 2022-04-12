 Yl78uWtnAq20CICXdh3r8GUbIxS9ecL2ud18tPKM
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций

Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций
©ФК "Хераклес"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Уже в июне сборной Казахстана по футболу предстоит начать новый цикл в розыгрыше Лиги наций. Учитывая неубедительные стыковые матчи против Молдовы в марте, корреспондент Vesti.kz собрал список из пяти игроков, способных повысить качество и потенциал команды в предстоящих встречах.

Жоао Пауло 

Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций. Фото 1

Официальной информации о получении казахстанского гражданства бразильцем по-прежнему нет, но за полтора месяца может многое измениться. Форвард "Кайрата" ударно начал новый сезон и по уровню общего вклада сейчас выглядит едва ли не самым важным игроком алматинского клуба. Это подтверждают и слова Курбана Бердыева: "По сравнению с "Ордабасы" сейчас Жоао другой футболист. Он много работает, не могу нарадоваться его отношению. Он хороший пример молодым, он отрабатывает даже на тренировках на полную. Он и Хосе Канте - лидеры команды". 

На фоне нестабильных выступлений большинства нападающих сборной Казахстана натурализация Жоао и его привлечение к уже ближайшим матчам могут стать для нашей команды правильным и своевременным кадровым решением. 

Александр Меркель

Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций. Фото 2

С полузащитником турецкого "Газиантепа" контактировали как предыдущий, так и нынешний тренерский штаб сборной. Сам Алекс практически всегда реагирует в социальных сетях на матчи сборной и поддерживает ее. 

Нашей команде не хватает именно такого разыгрывающего опорника с качественным пасом и умением играть под прессингом. В общем, есть надежда, что к матчам в июне проблемы с документами Меркеля будут решены и он снова получит возможность играть за Казахстан. 

Эльхан Астанов

Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций. Фото 3

Стремительно прогрессирующий полузащитник "Ордабасы" начал новый сезон в качестве одного из лидеров шымкентского клуба, а тренер молодежной сборной Кайрат Нурдаулетов не сомневается, что Эльхан способен играть в любом клубе КПЛ. 

С точки зрения амбиций, нынешней формы и совокупности качеств Астанов явно может помочь сборной. Если полузащитник не сбавит оборотов до июня, то его фамилия должна быть в списке вызванных в сборную игроков. 

Максим Самородов

Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций. Фото 4

Возможно, самый талантливый казахстанский нападающий нового поколения пока лишь приходит в оптимальные кондиции после травмы, но даже в такой период его эффективность впечатляет. В двух последних матчах за "Актобе" Самородов выходил на замену и тут же менял ход игры, отметившись двумя ассистами. 

На данный момент в сборной нет форварда с качествами как у Самородова. Взрывной дриблинг, нацеленность, объем и смелость дают игроку "Актобе" преимущество, но сейчас важно продолжить эффективную серию и подойти к матчам сборной в оптимальной форме. 

Бауыржан Байтана 

Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций. Фото 5

Несколько удивительным стало отсутствие лидера "Тараза" в матчах против Молдовы, ведь столь же конструктивного полузащитника в команде, по сути, не было. Возможно, это связано со стилем. Сборная при Андрее Карповиче в матчах против Молдовы выглядела более силовой и контратакующей командой. Но даже сам тренер утверждал, что есть вещи, которые необходимо менять. 

Байтана - лучший ассистент в нынешнем сезоне КПЛ (три голевые передачи в пяти матчах), его креативные решения могли бы разнообразить игру. Но в случае с полузащитником "Тараза", вероятно, все зависит не только от его формы и показателей, но и от видения тренерского штаба.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11
2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10
3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10
4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10
5 Астана 5 3 0 2 6-5 9
6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7
7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7
8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7
9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5
10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4
11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4
12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4
13 Туран 4 0 2 2 0-4 2
14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу КПЛ Меркель Александр Актобе ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК Тараз ФК Лига наций

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 14:15
КПЛ
Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций
Сегодня , 13:26
КПЛ
"Астана" снова забраковала Каримова: В чем проблемы форварда и заслужил ли он вызов в сборную? "Астана" снова забраковала Каримова: В чем проблемы форварда и заслужил ли он вызов в сборную?
Сегодня , 12:22
КПЛ
"Кайрат" захотел вернуть Елдоса Ахметова. Подробности "Кайрат" захотел вернуть Елдоса Ахметова. Подробности
Вчера , 16:58
КПЛ
"Все должны идти в этом направлении". Почему Бердыев восхищен клубом-сенсацией КПЛ-2022 "Все должны идти в этом направлении". Почему Бердыев восхищен клубом-сенсацией КПЛ-2022
Вчера , 14:53
КПЛ
Дугалич и Косович выбрали новый клуб после ухода из "Кайрата" Дугалич и Косович выбрали новый клуб после ухода из "Кайрата"
Вчера , 14:00
КПЛ
Ножницы Абикена и пятка от Гоу. А какой гол стал лучшим в пятом туре КПЛ-2022? Ножницы Абикена и пятка от Гоу. А какой гол стал лучшим в пятом туре КПЛ-2022?
Вчера , 12:03
КПЛ
"Бахтиер скромный и отзывчивый". Новичок "Кайрата" - о победе над "Каспием" и Зайнутдинове в ЦСКА "Бахтиер скромный и отзывчивый". Новичок "Кайрата" - о победе над "Каспием" и Зайнутдинове в ЦСКА
10 апреля, 21:40
КПЛ
Чемпион Европы дебютировал за "Астану" Чемпион Европы дебютировал за "Астану"
10 апреля, 20:58
КПЛ
"Астана" вырвала третью победу подряд и приблизилась к лидерам КПЛ "Астана" вырвала третью победу подряд и приблизилась к лидерам КПЛ
10 апреля, 19:58
КПЛ
Команда тренера сборной Казахстана набрала очки во втором матче подряд в КПЛ Команда тренера сборной Казахстана набрала очки во втором матче подряд в КПЛ
10 апреля, 18:57
КПЛ
Жерар Гоу пяткой принес "Актобе" волевую победу над дебютантом КПЛ Жерар Гоу пяткой принес "Актобе" волевую победу над дебютантом КПЛ
10 апреля, 16:53
КПЛ
"Шахтер" приблизился к "Кайрату" после разгромной победы в КПЛ "Шахтер" приблизился к "Кайрату" после разгромной победы в КПЛ
10 апреля, 16:10
КПЛ
Гол-красавец забит в пятом туре КПЛ-2022 Гол-красавец забит в пятом туре КПЛ-2022
10 апреля, 09:05
КПЛ
Прямая трансляция матча "Астаны" и других игр пятого тура КПЛ Прямая трансляция матча "Астаны" и других игр пятого тура КПЛ
9 апреля, 22:39
КПЛ
Автобус команды КПЛ заглох по дороге на игру Автобус команды КПЛ заглох по дороге на игру
9 апреля, 21:30
КПЛ
"Это самая атакующая команда КПЛ". Бердыев - о матче с "Каспием", Шушеначеве и Жоао Пауло "Это самая атакующая команда КПЛ". Бердыев - о матче с "Каспием", Шушеначеве и Жоао Пауло
9 апреля, 21:21
КПЛ
Стала известна дата дебюта чемпиона Европы за "Астану" Стала известна дата дебюта чемпиона Европы за "Астану"
9 апреля, 20:53
КПЛ
"Кайрат" победил сенсацию КПЛ и вышел на первое место "Кайрат" победил сенсацию КПЛ и вышел на первое место
9 апреля, 18:58
КПЛ
"Тобол" проиграл в матче с удалением и может потерять лидерство в КПЛ "Тобол" проиграл в матче с удалением и может потерять лидерство в КПЛ
9 апреля, 16:55
КПЛ
"Акжайык" после сенсации одержал первую победу в КПЛ-2022 "Акжайык" после сенсации одержал первую победу в КПЛ-2022
9 апреля, 11:55
КПЛ
"Ордабасы" объявил о переходе победителя чемпионата России "Ордабасы" объявил о переходе победителя чемпионата России
9 апреля, 10:00
КПЛ
"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: Сделали прогнозы на пятый тур? "Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: Сделали прогнозы на пятый тур?
9 апреля, 07:38
КПЛ
Центральный матч тура и встреча "Тобола". Прямая трансляция субботних игр КПЛ Центральный матч тура и встреча "Тобола". Прямая трансляция субботних игр КПЛ
8 апреля, 22:00
КПЛ
"Кайрат" объявил о контракте с футболистом из московского клуба "Кайрат" объявил о контракте с футболистом из московского клуба
8 апреля, 17:10
КПЛ
Вернутся в КПЛ? Игроки сборной Казахстана, у которых истекают контракты в России и Европе Вернутся в КПЛ? Игроки сборной Казахстана, у которых истекают контракты в России и Европе
8 апреля, 14:35
КПЛ
Казахстанские таланты и лидеры "Астаны". Пять игроков КПЛ, которые могут уехать в премьер-лигу России Казахстанские таланты и лидеры "Астаны". Пять игроков КПЛ, которые могут уехать в премьер-лигу России
7 апреля, 16:27
КПЛ
"Расчехлил пушку". Представлена символическая сборная четвертого тура КПЛ "Расчехлил пушку". Представлена символическая сборная четвертого тура КПЛ
7 апреля, 15:44
КПЛ
"Легионеры сильнее". Почему воспитанникам "Астаны" пора уходить в аренду "Легионеры сильнее". Почему воспитанникам "Астаны" пора уходить в аренду
7 апреля, 13:00
КПЛ
Скамейка вместо сборной? Пять воспитанников "Кайрата", от которых ждут прогресса Скамейка вместо сборной? Пять воспитанников "Кайрата", от которых ждут прогресса
7 апреля, 12:02
КПЛ
Два футболиста КПЛ получили дисквалификацию Два футболиста КПЛ получили дисквалификацию

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus