Меркель и Пауло, или кто еще нужен сборной Казахстана на старте Лиги наций

Уже в июне сборной Казахстана по футболу предстоит начать новый цикл в розыгрыше Лиги наций. Учитывая неубедительные стыковые матчи против Молдовы в марте, корреспондент Vesti.kz собрал список из пяти игроков, способных повысить качество и потенциал команды в предстоящих встречах.

Жоао Пауло

Официальной информации о получении казахстанского гражданства бразильцем по-прежнему нет, но за полтора месяца может многое измениться. Форвард "Кайрата" ударно начал новый сезон и по уровню общего вклада сейчас выглядит едва ли не самым важным игроком алматинского клуба. Это подтверждают и слова Курбана Бердыева: "По сравнению с "Ордабасы" сейчас Жоао другой футболист. Он много работает, не могу нарадоваться его отношению. Он хороший пример молодым, он отрабатывает даже на тренировках на полную. Он и Хосе Канте - лидеры команды".

На фоне нестабильных выступлений большинства нападающих сборной Казахстана натурализация Жоао и его привлечение к уже ближайшим матчам могут стать для нашей команды правильным и своевременным кадровым решением.

Александр Меркель

С полузащитником турецкого "Газиантепа" контактировали как предыдущий, так и нынешний тренерский штаб сборной. Сам Алекс практически всегда реагирует в социальных сетях на матчи сборной и поддерживает ее.

Нашей команде не хватает именно такого разыгрывающего опорника с качественным пасом и умением играть под прессингом. В общем, есть надежда, что к матчам в июне проблемы с документами Меркеля будут решены и он снова получит возможность играть за Казахстан.

Эльхан Астанов

Стремительно прогрессирующий полузащитник "Ордабасы" начал новый сезон в качестве одного из лидеров шымкентского клуба, а тренер молодежной сборной Кайрат Нурдаулетов не сомневается, что Эльхан способен играть в любом клубе КПЛ.

С точки зрения амбиций, нынешней формы и совокупности качеств Астанов явно может помочь сборной. Если полузащитник не сбавит оборотов до июня, то его фамилия должна быть в списке вызванных в сборную игроков.

Максим Самородов

Возможно, самый талантливый казахстанский нападающий нового поколения пока лишь приходит в оптимальные кондиции после травмы, но даже в такой период его эффективность впечатляет. В двух последних матчах за "Актобе" Самородов выходил на замену и тут же менял ход игры, отметившись двумя ассистами.

На данный момент в сборной нет форварда с качествами как у Самородова. Взрывной дриблинг, нацеленность, объем и смелость дают игроку "Актобе" преимущество, но сейчас важно продолжить эффективную серию и подойти к матчам сборной в оптимальной форме.

Бауыржан Байтана

Несколько удивительным стало отсутствие лидера "Тараза" в матчах против Молдовы, ведь столь же конструктивного полузащитника в команде, по сути, не было. Возможно, это связано со стилем. Сборная при Андрее Карповиче в матчах против Молдовы выглядела более силовой и контратакующей командой. Но даже сам тренер утверждал, что есть вещи, которые необходимо менять.

Байтана - лучший ассистент в нынешнем сезоне КПЛ (три голевые передачи в пяти матчах), его креативные решения могли бы разнообразить игру. Но в случае с полузащитником "Тараза", вероятно, все зависит не только от его формы и показателей, но и от видения тренерского штаба.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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