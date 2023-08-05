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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Матч аутсайдеров КПЛ завершился разгромной победой

Матч аутсайдеров КПЛ завершился разгромной победой
©ФК "Каспий"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 18

Каспий - Аксу Пв 3:1

Голы:

Аврич, 26 (1:0); Черномырдин, 31 (2:0); Кабылан (Черняк), 71 (3:0); Марат (Какимов), 90 (3:1)
Турнирная таблица →

В Актау состоялся матч 18 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Каспий" принимал павлодарский "Аксу". Оба клуба являются аутсайдерами чемпионата.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. 

Сначала на 26 минуте Филип Аврич забил пенальти. 

На 31 минуте закрепил успех Михаил Черномырдин.

На 71 минуте третий мяч в ворота гостей отправил вышедший на замену Бекзат Кабылан.

В добавленное время "Аксу" от сухого поражения избавил Дамир Марат, размочивший счет. 

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь

Потерпев поражение, "Аксу" остался на последнем месте турнирной таблицы. А "Каспий" поднялся с 13 места на 12. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35
4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
7 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24
8 Атырау 17 6 5 6 18-20 23
9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21
10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

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Метки:
Каспий Аксу ФК КПЛ

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