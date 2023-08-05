Матч аутсайдеров КПЛ завершился разгромной победой

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 18
Голы:Аврич, 26 (1:0); Черномырдин, 31 (2:0); Кабылан (Черняк), 71 (3:0); Марат (Какимов), 90 (3:1)
В Актау состоялся матч 18 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Каспий" принимал павлодарский "Аксу". Оба клуба являются аутсайдерами чемпионата.
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Сначала на 26 минуте Филип Аврич забил пенальти.
На 31 минуте закрепил успех Михаил Черномырдин.
На 71 минуте третий мяч в ворота гостей отправил вышедший на замену Бекзат Кабылан.
В добавленное время "Аксу" от сухого поражения избавил Дамир Марат, размочивший счет.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Потерпев поражение, "Аксу" остался на последнем месте турнирной таблицы. А "Каспий" поднялся с 13 места на 12. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.
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