"Мактаарал" добыл важную победу и оторвался от зоны вылета

В матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Мактаарал" добыл убедительную победу над "Кызыл-Жаром" у себя дома. В каждом из таймов подопечные Кайрата Нурдаулетова отличились по разу, передают Vesti.kz.
На 10-й минуте встречи счет открыл защитник хозяев Сагадат Турсынбай. На 57-й преимущество удвоил нападающий атакентцев Рамазан Каримов. На 83-й гости отыграли один мяч после добивания Тимура Мульдинова, но на большее их не хватило. Итоговый счет - 2:1 в пользу "Мактаарала".
Благодаря этому успеху южане набрали 28 очков и оторвались от зоны вылета. Теперь они опережают "Окжетпес" (25), "Шахтер" (28) и "Жетысу" (28). Правда у остальных есть по матчу в запасе. Но даже по разнице забитых и пропущенных "Мактаарал" выглядит лучше. Но несмотря на это, теоретические шансы на вылет у команды еще есть. В текущему моменту осталась одна путевка во второй дивизион страны.
Что касается "Кызыл-Жара", то у северян по-прежнему 39 очков и пятое место. Уже сегодня, в случае победы "Кайрата" над "Аксу", подопечные Али Алиева могут потерять шансы на попадание в топ-4.
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