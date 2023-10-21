"Мактаарал" добыл важную победу и оторвался от зоны вылета

В матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Мактаарал" добыл убедительную победу над "Кызыл-Жаром" у себя дома. В каждом из таймов подопечные Кайрата Нурдаулетова отличились по разу, передают Vesti.kz.

На 10-й минуте встречи счет открыл защитник хозяев Сагадат Турсынбай. На 57-й преимущество удвоил нападающий атакентцев Рамазан Каримов. На 83-й гости отыграли один мяч после добивания Тимура Мульдинова, но на большее их не хватило. Итоговый счет - 2:1 в пользу "Мактаарала".

Благодаря этому успеху южане набрали 28 очков и оторвались от зоны вылета. Теперь они опережают "Окжетпес" (25), "Шахтер" (28) и "Жетысу" (28). Правда у остальных есть по матчу в запасе. Но даже по разнице забитых и пропущенных "Мактаарал" выглядит лучше. Но несмотря на это, теоретические шансы на вылет у команды еще есть. В текущему моменту осталась одна путевка во второй дивизион страны.

Что касается "Кызыл-Жара", то у северян по-прежнему 39 очков и пятое место. Уже сегодня, в случае победы "Кайрата" над "Аксу", подопечные Али Алиева могут потерять шансы на попадание в топ-4.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 24 17 4 3 45-19 55 2 Астана 24 15 4 5 33-22 49 3 Актобе 24 13 9 2 41-20 48 4 Кайрат 24 11 7 6 40-31 40 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Атырау 24 8 9 7 24-26 33 7 Кайсар 24 8 6 10 29-30 30 8 Тобол 24 8 6 10 25-32 30 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 24 7 7 10 29-32 28 11 Жетысу 24 8 4 12 24-34 28 12 Окжетпес 24 7 4 13 24-35 25 13 Аксу Пв 24 5 3 16 22-38 18 14 Каспий 24 3 7 14 26-43 16 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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