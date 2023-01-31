Лучший бомбардир уехал к Роналду. Кем "Астана" заменит своего лидера?

В это межсезонье "Астана" лишилась одного из своих лидеров - 32-летнего португальского вингера Педро Эуженио. Потеря этого футболиста не может остаться незамеченной, ведь в прошлом сезоне он набрал 29 голевых очков (24+5) в 31-й игре в составе столичного клуба. Корреспондент Vesti.kz - о том, кем Григорий Бабаян сможет закрыть освободившуюся позицию ушедшего легионера.

В прошлом сезоне Эуженио стал лучшим бомбардиром "Астаны" во всех турнирах, а по количеству голевых действий опередил даже Марина Томасова (15+10). Однако португалец решил сменить клубную прописку этой зимой, выбрав щедрое предложение из Саудовской Аравии. Теперь Педро будет играть за "Аль-Адалу" в одном чемпионате со своим самым известным соотечественником Криштиану Роналду.

В это межсезонье стан "Астаны" уже пополнили такие футболисты, как Йосип Чондрич, Жарко Томашевич, Алекса Аманович, Душан Йованчич и Дембо Дарбо. Однако никто из них не является заменой Эуженио по позиции, и тем интереснее будет решение "Астаны" по восполнению потери португальца.

По позиции на эту роль идеально подходит местный воспитанник Станислав Басманов. Но с учетом больших амбиций "Астаны" и подготовке к выступлению в Лиге чемпионов вряд ли в тренерском штабе готовы доверить 21-летнему вингеру постоянное место в старте. В прошлом сезоне он принял участие в 28 встречах (655 минут), забив четыре мяча и отметившись ассистом.

Кроме того, мы знаем, что резкой смены роли у молодых игроков "Астаны" никогда не было. С доверием к своим воспитанникам там всегда были трудности. Поэтому, вероятнее всего, Бабаяну нужно будет рассчитывать на другие варианты. Из нынешнего состава это Макс Эбонг или Тимур Досмагамбетов.

23-летний Эбонг готовится к своему четвертому сезону в футболке казахстанского клуба. Его основная позиция в центре поля, где он может сыграть центрхава или атакующего полузащитника. На позиции вингера его тоже задействовали и не раз. Но именно в "Астане" его чаще использовали в центре поля.

Досмагамбетову к флангу привыкать не нужно, ведь он всю карьеру играет там. Однако роль вингера заметно отличается от задач латераля, вингбэка или классического крайнего полузащитника, и не факт, что Тимуру хватит навыков, чтобы быстро адаптироваться к новой роли. С другой стороны, на позицию левого защитника был подписан македонец Аманович, поэтому смена позиции 33-летнего Досмагамбетова не исключена.

Но нужно понимать, что в случае с Эбонгом и Досмагамбетовым тренерский штаб может пойти на риск. В "Астане" цена каждой ошибки очень дорога, и результат клубу нужен сиюминутный. Поэтому наиболее надежным вариантом для качественной замены мегарезультативного Эуженио стало бы подписание чистого вингера. С учетом того, что лимит легионеров нынешний состав клуба пока не превышает, то этим потенциальным новичком мог бы стать хороший исполнитель из-за границы.

Напомним, к текущему моменту "Астана" готовится к новому сезону. Команда уже прошла первый учебно-тренировочный сбор в Турции, а завтра, 1 февраля, игроки вновь соберутся к старту второго. Сезон для столичного коллектива начнется матчем за Суперкубок Казахстана против "Ордабасы", который запланирован на 25 февраля.

Фото: ФК "Астана"©️

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