Лучший бомбардир "Актобе" покинул клуб

Вингер сборной Гаити Жайро Жан завершил выступления за "Актобе" в связи с окончанием срока контракта, передают Vesti.kz.

Прощание с лидером атаки

О расставании с 27-летним вингером сообщила пресс-служба клуба. В официальном заявлении «Актобе» поблагодарил футболиста за вклад в результаты команды:

"Спасибо, Жайро! В связи с истечением срока контракта Жайро Жан покинул футбольный клуб "Актобе". За два сезона в команде он провёл 60 матчей, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач, а также стал обладателем Кубка Казахстана".

Статистика и вклад в успехи команды

Жайро Жан присоединился к "Актобе" в феврале 2024 года, перейдя из боливийского клуба "Олвейс Реди". За время выступлений в КПЛ он стал одним из ключевых игроков атакующей линии.

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана хавбек сыграл 24 матча, отметился девятью забитыми мячами и стал лучшим бомбардиром команды.

Рыночная стоимость

По данным портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Жайро Жана оценивается в 700 тысяч евро, что составляет свыше 413,5 миллиона тенге.

Эксперт отреагировал на чистку состава в "Актобе"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!