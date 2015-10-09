Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 18:10
 

Лучший бомбардир "Актобе" покинул клуб

  Комментарии

Поделиться
Лучший бомбардир "Актобе" покинул клуб Жайро Жан. ©ФК "Акобе"

Вингер сборной Гаити Жайро Жан завершил выступления за "Актобе" в связи с окончанием срока контракта, передают Vesti.kz.

Поделиться

Вингер сборной Гаити Жайро Жан завершил выступления за "Актобе" в связи с окончанием срока контракта, передают Vesti.kz.

Прощание с лидером атаки

О расставании с 27-летним вингером сообщила пресс-служба клуба. В официальном заявлении «Актобе» поблагодарил футболиста за вклад в результаты команды:

"Спасибо, Жайро! В связи с истечением срока контракта Жайро Жан покинул футбольный клуб "Актобе". За два сезона в команде он провёл 60 матчей, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач, а также стал обладателем Кубка Казахстана".

Статистика и вклад в успехи команды

Жайро Жан присоединился к "Актобе" в феврале 2024 года, перейдя из боливийского клуба "Олвейс Реди". За время выступлений в КПЛ он стал одним из ключевых игроков атакующей линии.

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана хавбек сыграл 24 матча, отметился девятью забитыми мячами и стал лучшим бомбардиром команды.

Рыночная стоимость

По данным портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Жайро Жана оценивается в 700 тысяч евро, что составляет свыше 413,5 миллиона тенге.

Эксперт отреагировал на чистку состава в "Актобе"


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 декабря 01:15   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Астон Вилла
Проголосовало 196 человек

Реклама

Живи спортом!