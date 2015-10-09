Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 20:32
 

Эксперт отреагировал на чистку состава в клубе КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Эксперт отреагировал на чистку состава в клубе КПЛ Идрис Умаев. ©ФК "Актобе"

Международный журналист Александр Троицкий прокомментировал уход некоторых футболистов из "Актобе", передают Vesti.kz.

Поделиться

Международный журналист Александр Троицкий прокомментировал уход некоторых футболистов из "Актобе", передают Vesti.kz.

"Вижу Умаева в "Крыльях Советов" у Адиева"

"В "Актобе" настоящая чистка. Команду покинули важные для клуба футболисты.

Уход Умаева читался. В "Актобе" сейчас идет глобальная перестройка, ожидают нового тренера, скорее всего, это будет украинский специалист Роман Григорчук.

Останется ли Идрис в Казахстане, не известно. Гражданство он так и не оформил, хотя планировал. Начинал учить казахский язык. Но лично я вижу Умаева в "Крыльях Советов" у Магомеда Адиева. Поглядим, насколько верно мое предположение.

Что касается Оралхана Омиртаева и Льва Скворцова, то для меня уход футболистов сборной не слишком понятен. Лимит жёсткий, а найти сильных местных игроков — непростая задача.

Не сомневаюсь, что и Лев, и Оралхан уже имеют предложения от казахстанских клубов", - пишет он в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что бывший тренер "Астаны" украинец Роман Григорчук близок к назначению в "Актобе". Более подробно о нём читайте в нашем материале.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 декабря 20:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Вулверхэмптон Уондерерс
Вулверхэмптон Уондерерс
(Вулвергемптон)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Вулверхэмптон Уондерерс
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!