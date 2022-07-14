"Локомотив" отреагировал на переход футболиста из "Кайрата"

Ташкентский "Локомотив" официально объявил о возвращении из аренды в "Кайрате" полузащитника Жасурбека Жалолиддинова, информирует клубная пресс-служба.
Ранее о переходе сообщил казахстанский клуб, а "Локомотив" подтвердил возвращение футболиста.
"Жасурбек Жалолиддинов вернулся в "Локомотив", - сообщает официальный источник. - В начале этого сезона в состав "железнодорожников" вернулся талантливый молодой полузащитник Жасурбек Жалолиддинов, отданный ранее в аренду в казахстанский клуб "Кайрат".
Ранее "Кайрат" объявил о еще одном трансфере, а в КПЛ может вернуться Бауыржан Исламхан.
"Кайрат" объявил о двух трансферах
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