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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" объявил о трансфере легионера

"Кайрат" объявил о трансфере легионера
©ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" объявляет о расставании с нападающим Штрели Мамбой, сообщает пресс-служба.

Контракт с 28-летним немецким нападающим был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"ФК "Кайрат" благодарит Штрели за время, проведенное в составе алматинского клуба и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

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Ранее появилась информация о следующем клубе нападающего. Отметим, что Мамба перешел в "Кайрат" в январе 2021 года, но уже спустя шесть месяцев клуб решил отправить его в аренду в немецкую "Ганзу" на один год.

Всего в составе алматинского клуба он сыграл 13 матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Кайрат ФК Футбольные трансферы КПЛ

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