"Кайрат" объявил о трансфере легионера

Футбольный клуб "Кайрат" объявляет о расставании с нападающим Штрели Мамбой, сообщает пресс-служба.
Контракт с 28-летним немецким нападающим был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
"ФК "Кайрат" благодарит Штрели за время, проведенное в составе алматинского клуба и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Форвард с опытом игры в Бундеслиге покинет "Кайрат"
Ранее появилась информация о следующем клубе нападающего. Отметим, что Мамба перешел в "Кайрат" в январе 2021 года, но уже спустя шесть месяцев клуб решил отправить его в аренду в немецкую "Ганзу" на один год.
Всего в составе алматинского клуба он сыграл 13 матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.
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