Форвард с опытом игры в Бундеслиге покинет "Кайрат"

28-летний немецкий нападающий Штрели Мамба близок к уходу из алматинского "Кайрата", сообщает KazFootball.kz.
"У игрока истек срок аренды с "Ганзой" и немецкий клуб не стал активировать опцию выкупа. В связи с этим, он должен был вернуться в "Кайрат". Но этого не случится. Штрели Мамба покинет алматинский клуб. Стороны в ближайшее время расторгнут трудовое соглашение по обоюдному согласию.
Информацию об уходе немецкого форварда также подтвердил главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер после кубковой игры с "Ордабасы" (2:0)", - говорится в сообщении.
Напомним, Мамба перешел в "Кайрат" в январе 2021 года, но уже спустя шесть месяцев клуб решил отправить его в аренду в немецкую "Ганзу" на один год. Всего в составе алматинского клуба он сыграл 13 матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.
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