Форвард с опытом игры в Бундеслиге покинет "Кайрат"

28-летний немецкий нападающий Штрели Мамба близок к уходу из алматинского "Кайрата", сообщает KazFootball.kz.

"У игрока истек срок аренды с "Ганзой" и немецкий клуб не стал активировать опцию выкупа. В связи с этим, он должен был вернуться в "Кайрат". Но этого не случится. Штрели Мамба покинет алматинский клуб. Стороны в ближайшее время расторгнут трудовое соглашение по обоюдному согласию.

Информацию об уходе немецкого форварда также подтвердил главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер после кубковой игры с "Ордабасы" (2:0)", - говорится в сообщении.

Напомним, Мамба перешел в "Кайрат" в январе 2021 года, но уже спустя шесть месяцев клуб решил отправить его в аренду в немецкую "Ганзу" на один год. Всего в составе алматинского клуба он сыграл 13 матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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