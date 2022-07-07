"Кайрат" объявил о двух трансферах

Футбольный клуб "Кайрат" расстался с двумя футболистами - команду покинули полузащитник Жасурбек Жалолиддинов и вратарь Никита Пивкин, сообщает пресс-служба.
Ранее стало известно о возможном уходе еще одного лидера "Кайрата", но клуб подтвердил другие переходы.
"Узбекский полузащитник – Жасурбек Жалолиддинов вернулся в ташкентский "Локомотив". Узбекский клуб досрочно вернул игрока из аренды в расположение клуба.
Вратарь ФК "Кайрат" - Никита Пивкин вернулся в ФНЛ-2. Голкипер, прошлый сезон проведший в ФК "Кайрат-Москва", перебрался в ФК "Электрон" из Великого Новгорода на правах годичной аренды", - говорится в сообщении.
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