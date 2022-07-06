"Кайрат" намерен вернуть одного из лучших легионеров в истории клуба

Бразильский полузащитник Исаэль в летнее трансферное окно может стать игроком "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации источника, алматинцы ожидают, что игрок примет предложение клуба и вернется в Казахстан. При этом "Кайрат" на данный момент ограничен в финансовых ресурсах и не может позволить себе большие траты на легионеров. Ранее Исаэль заявил, что имеет большое желание вновь выступать за "Кайрат".
После недавнего матча с "Акжайыком" главный тренер "желто-черных" Кирилл Кекер сдержанно ответил на вопрос о возможных трансферах. В частности, он отметил, что клуб не исключает подписания еще одного-двух игроков, но, вероятно, это могут быть футболисты из "Кайрат-Жастар".
В "Кайрате" Исаэль провел 174 матча, в которых забил 41 гол и сделал 54 ассиста. На его счету четыре серебра КПЛ, одна бронза, четыре победы в Кубке Казахстана и две в Суперкубке.
После ухода из алматинского клуба бразилец выступал за венгерский "Ференцварош" и катарский "Умм-Салаль".
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