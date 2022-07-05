Звездный легионер высказался о возвращении в "Кайрат"

Бразильский полузащитник Исаэль Барбоза в интервью Kaz-Football.kz выразил желание вернуться в "Кайрат", за который он выступал в сезонах 2014-2018.

- Самый горячий и актуальный вопрос. В интернете появилась информация о твоем возможном возвращении в "Кайрат". Насколько вероятно то, что ты можешь вернуться уже этим летом?

- Со мной не связывались руководители "Кайрата". Но если они позвонят, то я всегда открыт для возвращения в Казахстан. Для меня лучший вариант - завершить свою европейскую часть карьеры именно в Казахстане, перед тем как я поеду доигрывать в Бразилию.

- Насколько для тебя важна финансовая сторона? Бюджет "Кайрата" был серьезно сокращен по сравнению с 2017 или 2018 годом. А ведь ты все еще в расцвете сил, наверняка у тебя будут предложения поинтереснее.

- Я очень сильно люблю Казахстан. Если не ошибаюсь, сейчас я провел 178 матчей, и мне бы очень хотелось, чтобы эта отметка дошла до цифры 200. Я думаю, что это достижение будет возможно, если я вернусь в "Кайрат". Знаю, что у "Кайрата" сейчас проблемы с финансами, но я открыт для переговоров. Если мне позвонят, я готов обсудить снижение зарплаты ради этого клуба. Для меня это не проблема. Мои интересы не заключаются лишь в деньгах. Я люблю этот клуб, люблю эту страну. Я выступал там пять лет и всегда говорю всем, что Казахстан - мой второй дом.

- Если не брать "Кайрат", возможно ли то, что ты перейдешь в другой клуб из Казахстана? Например, в ту же "Астану", "Тобол" или "Актобе"?

- Если я вернусь в Казахстан, то хочу выступать только за "Кайрат". Не собираюсь выступать за другие клубы. Если будут предложения от других казахстанских клубов, то предпочту выступать в другом чемпионате.

В "Кайрате" Исаэль провел 174 матча, в которых забил 41 гол и сделал 54 ассиста. На его счету четыре серебра КПЛ, одна бронза, четыре победы в Кубке Казахстана и две в Суперкубке.

После ухода из алматинского клуба бразилец выступал за венгерский "Ференцварош" и катарский "Умм-Салаль".

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