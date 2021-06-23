"Логвиненко - настоящий капитан". Масудов - о целях "Актобе", таланте Самородова и спросе на Сергеева

В "Актобе" третий тренер за сезон, и такая кадровая нестабильность, безусловно, влияет на положение команды, однако приход Вахида Масудова уже внушает оптимизм. Корреспондент Vesti.kz поговорил с опытным специалистом и узнал, может ли покинуть команду Игорь Сергеев, остается ли задача попасть в еврокубки и почему капитанская повязка была отдана Юрию Логвиненко.

- Вахид Юнусович, насколько Вы довольны, как команда провела три матча под Вашим руководством?

- Наш тренерский штаб проводит определенную работу, игроки принимают новые требования для себя, стараются их выполнять, поскольку нужна игровая дисциплина. Не все, конечно, гладко, но тем не менее мы видим, что команда старается - это для нас очень важно.

- Учитывая уровень состава, можно ли сказать, что проблемы команды заключались, прежде всего, в психологии?

- Не думаю. У нас есть проблемы с составом, в футболе случаются травмы, и у нас по этой причине выбыли некоторые игроки. Я не могу сказать, что у нас самый сильный состав.

- Перед стартом сезона в "Актобе" говорили о задаче попасть в еврокубки, сейчас такая цель актуальна?

- Мы будем стараться, чтобы подняться выше. Наша задача - укомплектовать коллектив, будем двигаться поэтапно, никто не знает, что будет завтра.

- Армен Манучарян уже покинул команду, есть ли еще игроки, которые могут уйти из "Актобе"?

- Я не знаю, не могу сейчас об этом сказать. Как я понимаю, у всех клубов сейчас идет оптимизация бюджетов, никто не знает, какие произойдут изменения, пока нам ничего не говорили.

- В частности, говорят, что Игорь Сергеев готов продолжить карьеру в другом клубе, это так?

- Мне ничего неизвестно, никто мне не звонил. Он только вернулся из расположения сборной Узбекистана, где, к сожалению, не играл.

- Вы часто работали с молодыми игроками, сейчас в "Актобе" выступает Максим Самородов, можно ли его назвать главным талантом в команде на данный момент?

- Он талантлив, безусловно, но вы же прекрасно понимаете, что, помимо таланта, необходима работа, нужно развивать качества. Самое главное - не загубить его, а дать ему возможность раскрыться, потенциал у него хороший. И многое зависит, как он сам будет все воспринимать.

- Ему всего 18 лет, ментально он уже полностью готов к взрослому футболу?

- Тяжело сказать. Естественно, у него будут в этом возрасте перепады, но мы на него рассчитываем и доверяем. Он выходит в каждой игре, приносит определенную пользу.

- При Вас капитанская повязка перешла к Юрию Логвиненко, Вы сразу для себя решили или так получилось, исходя из обстоятельств?

- Мы решили сразу, для меня вопрос не стоял, он местный парень, который играл в еврокубках, Юра - настоящий капитан, и он это доказывает на поле.

Напомним, что при Масудове "Актобе" одержал две победы над "Атырау" (1:0) и "Ордабасы" (1:0), а также сыграл вничью с "Кызыл-Жаром" (1:1). Следующую игру западно-казахстанский клуб проведет на выезде с "Шахтером" 27 июня.

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