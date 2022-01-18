Легионеры лучше своих, а опытные сильнее молодых? Почему "Шахтер" расстается с воспитанниками

"Шахтер" в последние годы стабильно выпускал по несколько воспитанников, которые вызывались либо в национальную, либо в молодежную сборную Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему многие из них в итоге оказались не востребованы в родном клубе.

В нынешнее межсезонье карагандинцы уже расстались с тремя воспитанниками, среди них Жан-Али Пайруз, Геворг Наджарян и Оралхан Омиртаев. Все игроки достаточно молодые, но удерживать их "Шахтер" не стал. Пайруз несколько лет подавал надежды, но пока в его карьере не было ни одного стабильного и ровного сезона. Поэтому решение по вингеру вполне объяснимое.

Наджарян, видимо, хочет попробовать себя в зарубежном чемпионате, при этом "Шахтер", по его словам, предлагал продлить контракт.

Самое странное - это расставание с Омиртаевым. Форвард сборной Казахстана вернулся лишь в прошлом году и в целом неплохо проявил себя, но вместо этого клуб решил вернуть другого нападающего - Тохтара Жангылышбая, он тоже воспитанник, но ему 28 лет, и весь прошлый сезон игрок пропустил, проходив восстановление после тяжелой травмы.

Помимо Жангылышбая, "Шахтер" вернул еще одного опытного игрока атаки - Романа Муртазаева. Смогут ли оба перезапустить карьеры в родном клубе - большой вопрос.

Если вспомнить прошлые годы, то отношения с воспитанниками у "Шахтера" опять же складываются неидеально. Так, команду покидали Дмитрий Бачек (игрок молодежной сборной Казахстана), Владислав Васильев (игрок национальной сборной, чемпион Беларуси) и Матвей Герасимов.

Сейчас "Шахтер" вернул молодого вратаря Егора Цуприкова, плюс в команде есть защитник Таир Нурсеитов, полузащитник Абылайхан Назымханов и нападающий Иван Свиридов.

В общем, карагандинский клуб продолжает генерировать немало талантливых игроков, но порой эти футболисты раскрываются в других клубах, в то время как сами "горняки" задействует огромное количество иностранцев (в КПЛ-2021 "Шахтер" был лидером по числу легионеров).

Да, здесь не всегда зависит от клуба. Например, еще в прошлом году Магомед Адиев отметил, что агенты уже влияют на того же Свиридова и это останавливает прогресс игрока.

Однако работать в этом направлении необходимо, ведь как мы видим, "Шахтер" вполне мог бы построить основной костяк команды вокруг своих воспитанников - ресурсы есть. И если взглянуть на турнирную таблицу прошлого сезона, мы заметим, что "Тараз", сделавший акцент на местных футболистов, занял десятое место, а "Шахтер" седьмое, расстояние между клубами было четыре очка. Такая ли это существенная разница, чтобы тратить гораздо больше и приглашать десятки иностранцев?