 FSzG6lLNGTa3kkr8px3m3nhYiyWPrfIknUNhAxIA
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Легионеры сильнее". Почему воспитанникам "Астаны" пора уходить в аренду

"Легионеры сильнее". Почему воспитанникам "Астаны" пора уходить в аренду
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Астана" наиболее громко и масштабно поработала на трансферном рынке и отчетливо намерена вернуть чемпионский титул КПЛ. Однако эти амбиции вновь закрывают дорогу собственным воспитанникам. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает о положении местных игроков. 

Изначально приход Срджана Благоевича мог быть воспринят позитивно со стороны молодой части казахстанского состава "Астаны". Ведь в "Каспие" сербский специалист исправно доверял местным игрокам, и они развивались при нем. Среди наиболее ярких примеров - Максат Тайкенов, Амандык Набиханов и Талгат Кусяпов. К слову, Кусяпов вернулся в "Астану" вместе с Благоевичем. 

Несмотря на интересный подбор воспитанников, Благоевич в рамках большого клуба (предусматривающего высокие цели и давление) выбрал совершенно иную кадровую стратегию. "Астана" подписала множество новичков во все линии и фактически максимально отдалила от основы молодежь. 

Тот же Кусяпов вышел в двух из четырех матчей (один раз на замену). Чем казахстанец значительно уступает украинцу Бескоровайному, пока не совсем понятно. У основных игроков молодежной сборной Саги Совета, Султана Сагнаева и Станислава Басманова на троих 35 игровых минут за четыре тура. Совет вообще не выходил в этом сезоне, Сагнаев и Басманов появлялись лишь в концовках на замены. 

И пока нет абсолютно никаких намеков для улучшения ситуации. В атаке у "Астаны" уже пять опытных и статусных игроков - Аймбетов, Влут, Томасов, Эуженио и Камара. В такой компании Басманову вряд ли светит что-то больше, чем нынешние выходы на 5-10 минут. 

У Сагнаева прямой конкурент - Исламбек Куат. Да, матчей в сезоне много, возможно, ротация последует, тем более у Сагнаева и Благоевича вроде бы есть правильный коннект (Султан признавал класс тренера, а серб ранее брал его в аренду в "Каспий"). Но сам хавбек недавно высказался довольно категорично: "В клубе нет доверия к местным воспитанникам. Больше давит результат, играют более опытные. Возможно, это и наша вина, но будем стараться, работать. Но я могу уйти в аренду. Будет видно, вообще хотелось бы играть за "Астану", получать больше практики".

Показательно еще и то, что в недавнем матче с "Махтараалом" вместо не игравшего Куата вышел профильный центрбек Поляков, а Сагнаев снова наблюдал за игрой со скамейки. 

"Легионеры сильнее". Почему воспитанникам "Астаны" пора уходить в аренду. Фото 1

Что касается обороны, здесь у Совета и Кусяпова положение не менее сложное. Место левого латераля забронировал за собой Брайан Силва, там же способны при необходимости сыграть Бейсебеков и Оганесян. В центре защиты у "Астаны" есть Рахманов, Поляков, Бескоровайный и все тот же универсал Бейсебеков. То есть Кусяпов - это четвертый-пятый выбор на позицию. 

Казалось, что помочь казахстанцам может приход в тренерский штаб Кайрата Нурдаулетова, который работает с этими футболистами в молодежной сборной. Но даже он предельно реалистично смотрит на ситуацию: "Мы разговариваем, советуемся со штабом, но надо честно сказать, что нынешние легионеры в клубе чуть посильнее наших ребят". 

Что лучше, год просидеть и, возможно, поиграть лишь на ранних стадиях в Кубке страны за "Астану" или уйти в команду попроще, но иметь реальные шансы на основу и практику в КПЛ? Посмотрим, что выберут воспитанники столичного клуба.  

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10
2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10
3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8
4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7
5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7
6 Астана 4 2 0 2 4-4 6
7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4
9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4
10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4
11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3
12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1
13 Туран 3 0 1 2 0-4 1
14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Астана ФК КПЛ

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:44
КПЛ
"Легионеры сильнее". Почему воспитанникам "Астаны" пора уходить в аренду "Легионеры сильнее". Почему воспитанникам "Астаны" пора уходить в аренду
Сегодня , 13:00
КПЛ
Скамейка вместо сборной? Пять воспитанников "Кайрата", от которых ждут прогресса Скамейка вместо сборной? Пять воспитанников "Кайрата", от которых ждут прогресса
Сегодня , 12:02
КПЛ
Два футболиста КПЛ получили дисквалификацию Два футболиста КПЛ получили дисквалификацию
Сегодня , 10:17
КПЛ
Нарушая традиции. Как Томасов разочаровал болельщиков на старте сезона Нарушая традиции. Как Томасов разочаровал болельщиков на старте сезона
Вчера , 17:04
КПЛ
Экс-игрок московского ЦСКА может продолжить карьеру в КПЛ Экс-игрок московского ЦСКА может продолжить карьеру в КПЛ
Вчера , 15:11
КПЛ
Новый Томасов и "узбекский Месси". Пять самых интересных новичков КПЛ-2022 Новый Томасов и "узбекский Месси". Пять самых интересных новичков КПЛ-2022
Вчера , 14:11
КПЛ
Влияние VAR? Как в новом сезоне КПЛ набралось уже десять удалений Влияние VAR? Как в новом сезоне КПЛ набралось уже десять удалений
Вчера , 12:14
КПЛ
В КПЛ-2022 произошла первая тренерская отставка В КПЛ-2022 произошла первая тренерская отставка
5 апреля, 16:35
КПЛ
Почему лучший нападающий КПЛ-2021 перестал забивать за "Кайрат" Почему лучший нападающий КПЛ-2021 перестал забивать за "Кайрат"
5 апреля, 14:17
КПЛ
От него хотели избавиться. Как легионер "Астаны" набрал форму в начале нового сезона От него хотели избавиться. Как легионер "Астаны" набрал форму в начале нового сезона
5 апреля, 13:46
КПЛ
Мастер дальних ударов. Тагыберген - самый результативный казахстанский опорник в новой истории Мастер дальних ударов. Тагыберген - самый результативный казахстанский опорник в новой истории
5 апреля, 12:55
КПЛ
"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: Назван победитель и добавлен следующий тур "Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: Назван победитель и добавлен следующий тур
5 апреля, 07:53
КПЛ
Тренер аутсайдера КПЛ объяснил сенсационную ничью с "Кайратом" Тренер аутсайдера КПЛ объяснил сенсационную ничью с "Кайратом"
4 апреля, 20:53
КПЛ
"Тобол" подвинул "Кайрат" после сенсации в КПЛ "Тобол" подвинул "Кайрат" после сенсации в КПЛ
4 апреля, 19:50
КПЛ
Сенсация КПЛ-2022: Почему "Каспий" не развалился после ухода Благоевича и стал лидером Сенсация КПЛ-2022: Почему "Каспий" не развалился после ухода Благоевича и стал лидером
4 апреля, 19:26
КПЛ
Бердыев высказался о сенсации в матче "Кайрата" с аутсайдером КПЛ Бердыев высказался о сенсации в матче "Кайрата" с аутсайдером КПЛ
4 апреля, 17:50
КПЛ
Сенсацией закончился матч "Кайрата" против аутсайдера КПЛ Сенсацией закончился матч "Кайрата" против аутсайдера КПЛ
4 апреля, 16:35
КПЛ
"Тобол" потерял лидера "Тобол" потерял лидера
4 апреля, 15:53
КПЛ
Аутсайдер КПЛ подписал новичка перед матчем с "Кайратом" Аутсайдер КПЛ подписал новичка перед матчем с "Кайратом"
4 апреля, 13:50
КПЛ
В состав по "старой дружбе", или почему Заруцкому заказано место на лавке "Астаны" В состав по "старой дружбе", или почему Заруцкому заказано место на лавке "Астаны"
4 апреля, 12:55
КПЛ
Почему Муханов не доверяет молодым казахстанцам в "Актобе" Почему Муханов не доверяет молодым казахстанцам в "Актобе"
4 апреля, 09:39
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Тобола" в КПЛ Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Тобола" в КПЛ
3 апреля, 21:52
КПЛ
"Кызыл-Жар" одержал первую победу в КПЛ-2022 после трех поражений подряд "Кызыл-Жар" одержал первую победу в КПЛ-2022 после трех поражений подряд
3 апреля, 19:51
КПЛ
"Астана" одержала разгромную победу в матче с дублем, пенальти и красивым голом "Астана" одержала разгромную победу в матче с дублем, пенальти и красивым голом
3 апреля, 18:56
КПЛ
Гол с пенальти помог "Атырау" догнать "Кайрат", "Тобол" и "Шахтер" Гол с пенальти помог "Атырау" догнать "Кайрат", "Тобол" и "Шахтер"
3 апреля, 18:28
КПЛ
Тренер "Шахтера" высказался о первой потере очков в КПЛ-2022 Тренер "Шахтера" высказался о первой потере очков в КПЛ-2022
3 апреля, 16:56
КПЛ
"Шахтер" впервые потерял очки в КПЛ-2022, а Жерар Гоу не забил пенальти "Шахтер" впервые потерял очки в КПЛ-2022, а Жерар Гоу не забил пенальти
3 апреля, 16:54
КПЛ
"Каспий" вышел в единоличные лидеры КПЛ-2022 "Каспий" вышел в единоличные лидеры КПЛ-2022
3 апреля, 08:05
КПЛ
Возвращение премьер-лиги. Прямая трансляция матчей четвертого тура Возвращение премьер-лиги. Прямая трансляция матчей четвертого тура
2 апреля, 12:44
КПЛ
Форвард "Кайрата" назван лучшим игроком марта в КПЛ-2022 Форвард "Кайрата" назван лучшим игроком марта в КПЛ-2022

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus