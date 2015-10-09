Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 23:50
 

Легионер не собирается покидать Казахстан и ищет новый клуб

  Комментарии

Поделиться
Легионер не собирается покидать Казахстан и ищет новый клуб ©ФК "Елимай"

Бывший защитник семейского "Елимая" Самюэль Одеоибо хочет продолжить карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Бывший защитник семейского "Елимая" Самюэль Одеоибо хочет продолжить карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Клуб из Абайской области отказался от продолжения сотрудничества с 32-летним нигерийцем. Тем не менее он близок к тому, чтобы остаться в КПЛ. 

Представители Одеоибо ведут переговоры с несколькими казахстанскими клубами, при этом к нему также проявляют интерес зарубежные команды.

Напомним, центральный защитник, также способный сыграть справа, перешёл в "Елимай" в июле прошлого года. В 35 матчах чемпионата он отличился тремя голами и двумя ассистами.

Ранее нигериец выступал за белорусские "Крумкачы", "Белшину" и "Торпедо-БелАЗ", а также литовский "Хегельманн".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Севилья
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!