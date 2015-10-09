Легионер не собирается покидать Казахстан и ищет новый клуб

Бывший защитник семейского "Елимая" Самюэль Одеоибо хочет продолжить карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Клуб из Абайской области отказался от продолжения сотрудничества с 32-летним нигерийцем. Тем не менее он близок к тому, чтобы остаться в КПЛ.

Представители Одеоибо ведут переговоры с несколькими казахстанскими клубами, при этом к нему также проявляют интерес зарубежные команды.

Напомним, центральный защитник, также способный сыграть справа, перешёл в "Елимай" в июле прошлого года. В 35 матчах чемпионата он отличился тремя голами и двумя ассистами.

Ранее нигериец выступал за белорусские "Крумкачы", "Белшину" и "Торпедо-БелАЗ", а также литовский "Хегельманн".

