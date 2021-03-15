Легионер клуба КПЛ высказался о камбэке со счета 0:2 на старте сезона-2021

Сербский полузащитник "Тараза" Ненад Адамович поделился эмоциями от матча с "Кайсаром" в первом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Встреча проходила в Кызылорде и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

- Ненад, игра напоминала качели?

- Во-первых, хотел бы поздравить всех наших болельщиков с победой. Игра получилась весьма тяжелой. Понятно, что было давление. Каждая команда хотела выиграть, и это чувствовалось. Поэтому сначала одна команда сумела забить два гола, а другая собраться и отыграться.

- За счет чего удалось переломить ход встречи?

- Мы показали характер. И то, что при таком счете мы можем вернуться в игру и даже выиграть.

- Первый тайм вышел сверхрезультативным, а во втором голов не было…

- Во втором тайме мы вели в счете, и, возможно, психологически и интуитивно опускались в оборону. С другой стороны, могли забить еще и снять все вопросы. Но самое главное, набрали три очка. Первая игра была очень важной, и мы сделали очень важный шаг к тому, к чему стремимся. Я надеюсь, что в этом году мы покажем зрелищный футбол, который понравится болельщикам.

Во втором туре, 19 марта, "Тараз" дома примет "Кызыл-Жар СК". Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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