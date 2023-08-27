"Кызыл-Жар" обыграл аутсайдера КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 21
Голы:Смилянич, 10 (1:0)
В Петропавловске состоялся матч 21 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Кызыл-Жар", ведущий борьбу за попадание в тройку призеров, принимал "Аксу", который является аутсайдером турнира.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал Борис Смилянич, отличившийся на десятой минуте.
"Кызыл-Жар" остался на четвертом месте в КПЛ, а "Аксу" - на последнем 14-м. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.
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