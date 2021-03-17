Куат, Эрич, Исламхан, Жуков и другие, или кто из футболистов успел поиграть и за "Астану", и за "Кайрат"

Димаш Тулегенов

Воспитанник "Астаны" Исламбек Куат, долгое время защищавший цвета "Кайрата", вновь вернулся в столичный клуб, расторгнув контракт с подмосковными "Химками" из РПЛ. Корреспондент Vesti.kz вспомнил всех футболистов, которые успели поиграть и за "Астану", и за "Кайрат" - за два самых грозных казахстанских клуба последних лет.

Футболисты в списке были расположены по порядку, который велся относительно количества проведенных матчей в футболках обеих команд. Также была собрана имеющаяся статистика игроков, но она не является на сто процентов точной, так как точных данных по количеству голевых передач, голов в различных турнирах (кроме КПЛ) с начала и середины нулевых найти, к сожалению, не удалось. Но показатели действующих футболистов точны вплоть до каждой цифры.

Ненад Эрич (без клуба):

Всего: 349 матчей

"Астана": 318 матчей

"Кайрат": 31 матч

Абзал Бейсебеков ("Астана"):

Всего: 320 матчей, десять голов, 20 ассистов

"Астана": 304 матча, десять голов, 20 ассистов

"Кайрат": 16 матчей

Бауыржан Исламхан (без клуба):

Всего: 232 матча, 65 голов и 61 ассист

"Астана": восемь матчей, один гол

"Кайрат": 224 матча, 64 гола и 61 ассист

Исламбек Куат ("Астана"):

Всего: 197 матчей, 16 голов и 19 ассистов

"Астана": 24 матча, два гола и один ассист

"Кайрат": 173 матча, 14 голов и 18 ассистов

Марк Гурман ("Астана"):



Всего: 171 матч, два гола и два ассиста

"Астана": 41 матч, один гол

"Кайрат": 130 матчей, один гол и два ассиста

Кайрат Нурдаулетов (завершил карьеру):

Всего: 161 матч, десять голов, восемь ассистов

"Астана": 107 матчей, семь голов, восемь ассистов

"Кайрат": 54 матча, три гола

Георгий Жуков ("Висла Краков", Польша):

Всего: 155 матчей, восемь голов и 11 ассистов

"Астана": 67 матчей, два гола и семь ассистов

"Кайрат": 88 матчей, шесть голов и четыре ассиста

Ренат Абдулин (завершил карьеру):

Всего: 155 матчей, пять голов

"Астана": 24 матча, один гол

"Кайрат": 131 матч, четыре гола

Руслан Сахалбаев ("Каспий"):

Всего: 109 матчей, семь голов и девять ассистов

"Астана": 18 матчей, один гол

"Кайрат": 91 матч, шесть голов и девять ассистов

Елдос Ахметов ("Тараз"):

Всего: 107 матчей, три гола и четыре ассиста

"Астана": 50 матчей, один гол и один ассист

"Кайрат": 57 матчей, два гола и три ассиста

Улан Конысбаев (без клуба):

Всего: 102 матча, 12 голов, девять ассистов

"Астана": 93 матча, 12 голов, девять ассистов

"Кайрат": девять матчей

Андрей Карпович (завершил карьеру):

Всего: 101 матч, пять голов

"Астана": 33 матча, два гола

"Кайрат": 68 матчей, три гола

Джордже Деспотович ("Рубин", Россия):

Всего: 95 матчей, 31 гол, пять ассистов

"Астана": 78 матчей, 20 голов, пять ассистов

"Кайрат": 17 матчей, 11 голов

Жамбыл Кукеев (без клуба):

Всего: 72 матча, девять голов и четыре ассиста

"Астана": 39 матчей, четыре гола

"Кайрат": 33 матча, пять голов и четыре ассиста

Пиралы Алиев (без клуба):

Всего: 61 матч, один гол

"Астана": 38 матчей, один гол

"Кайрат": 23 матча

Виталий Ли ("Кыран"):

Всего: 59 матчей, шесть голов и два ассиста

"Астана": шесть матчей

"Кайрат": 53 матча, шесть голов и два ассиста

Игорь Авдеев (завершил карьеру):

Всего: 39 матчей, четыре гола

"Астана": десять матчей, один гол

"Кайрат": 29 матчей, три гола

Мурат Суюмагамбетов (завершил карьеру):

Всего: 38 матчей, четыре гола

"Астана": девять матчей, один гол

"Кайрат": 29 матчей, три гола

Захар Коробов (без клуба):

Всего: 24 матча, один гол

"Астана": три матча

"Кайрат": 21 матч, один гол

Александр Шатских (21.01.1974 - 30.11.2020):

Всего: 11 матчей, восемь голов

"Астана": два матча, два гола

"Кайрат": девять матчей, шесть голов

Тохтар Жангылышбай ("Ордабасы"):

Всего: восемь матчей

"Астана": шесть матчей

"Кайрат": два матча

Равиль Ибрагимов ("Кайрат"):

Всего: два матча

"Астана": один матч

"Кайрат": один матч

Выступали за молодежку обеих команд либо дебютировали лишь за один клуб:

Данил Подымский - вратарь, воспитанник "Кайрата". Сейчас находится в "Астане", но за основу еще не дебютировал.

Талгат Кусяпов - защитник, был в юношеской команде "Кайрата". Провел два матча за основу "Астаны". Сейчас на правах аренды играет за "Каспий".

Денис Толебаев - вратарь. В 2008 году был в составе "Кайрата", затем у него было два периода в "Астане", но особых успехов не достиг. Завершил карьеру.

Дамир Даутов - защитник, начинал карьеру в "Кайрате", но не дебютировал за клуб. За "Астану" сыграл 45 матчей в КПЛ, забил два гола. Сейчас является футболистом "Ордабасы".

Иван Шевченко - защитник. Принял участие в нескольких матчах за "Астану", затем некоторое время играл за молодежку "Кайрата". Завершил карьеру.

Евгений Набойченко - вратарь. В свое время провел 130 матчей за "Кайрат" в КПЛ. Последним клубом в карьере была "Астана", где он себя проявить так и не успел. Теперь является тренером вратарей.

Данияр Хасенов - нападающий. В 2006 году он неожиданно оказался в заявке "Кайрата" в статусе 30-летнего дебютанта в профессиональном футболе. В его четырехлетней карьере было три клуба, включая "Кайрат" и "Астану" (тогда еще "Локомотив").

Ильяр Саутов - полузащитник. Выступал за молодежные команды обоих клубов.

Руслан Махан - полузащитник. До лета 2016 года числился в юношеской команде "Кайрата", однако затем стал частью молодежки "Астаны". За основу столичных провел одну игру.

Ерлан Турашбаев - полузащитник. Играл за молодежки обеих команд. Завершил карьеру.

Виктор Крюков - защитник. Выпускник академии "Кайрата" успел поиграть и за молодежку "Астаны".

Арыстанбек Мукашов - 21-летний полузащитник также поиграл за молодежные команды "Кайрата" и "Астаны".

Напомним, что Куат уже сделал первое заявление после возвращения в "Астану", а также встретился с фанатами столичного клуба.

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