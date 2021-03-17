Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Важная новость по конкурсам!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Куат, Эрич, Исламхан, Жуков и другие, или кто из футболистов успел поиграть и за "Астану", и за "Кайрат"

Таких оказалось немало.

Куат, Эрич, Исламхан, Жуков и другие, или кто из футболистов успел поиграть и за "Астану", и за "Кайрат"
Исламбек Куат. Фото: ФК "Кайрат"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Воспитанник "Астаны" Исламбек Куат, долгое время защищавший цвета "Кайрата", вновь вернулся в столичный клуб, расторгнув контракт с подмосковными "Химками" из РПЛ. Корреспондент Vesti.kz вспомнил всех футболистов, которые успели поиграть и за "Астану", и за "Кайрат" - за два самых грозных казахстанских клуба последних лет. 

Футболисты в списке были расположены по порядку, который велся относительно количества проведенных матчей в футболках обеих команд. Также была собрана имеющаяся статистика игроков, но она не является на сто процентов точной, так как точных данных по количеству голевых передач, голов в различных турнирах (кроме КПЛ) с начала и середины нулевых найти, к сожалению, не удалось. Но показатели действующих футболистов точны вплоть до каждой цифры. 

Ненад Эрич (без клуба):

Всего: 349 матчей
"Астана": 318 матчей
"Кайрат": 31 матч

Абзал Бейсебеков ("Астана"):

Всего: 320 матчей, десять голов, 20 ассистов
"Астана": 304 матча, десять голов, 20 ассистов
"Кайрат": 16 матчей

Бауыржан Исламхан (без клуба):

Всего: 232 матча, 65 голов и 61 ассист
"Астана": восемь матчей, один гол
"Кайрат": 224 матча, 64 гола и 61 ассист

Исламбек Куат ("Астана"):

Всего: 197 матчей, 16 голов и 19 ассистов
"Астана": 24 матча, два гола и один ассист
"Кайрат": 173 матча, 14 голов и 18 ассистов

Марк Гурман ("Астана"):

Всего: 171 матч, два гола и два ассиста
"Астана": 41 матч, один гол
"Кайрат": 130 матчей, один гол и два ассиста

Кайрат Нурдаулетов (завершил карьеру):

Всего: 161 матч, десять голов, восемь ассистов
"Астана": 107 матчей, семь голов, восемь ассистов
"Кайрат": 54 матча, три гола

Георгий Жуков ("Висла Краков", Польша):

Всего: 155 матчей, восемь голов и 11 ассистов
"Астана": 67 матчей, два гола и семь ассистов
"Кайрат": 88 матчей, шесть голов и четыре ассиста

Ренат Абдулин (завершил карьеру): 

Всего: 155 матчей, пять голов 
"Астана": 24 матча, один гол
"Кайрат": 131 матч, четыре гола

Руслан Сахалбаев ("Каспий"):

Всего: 109 матчей, семь голов и девять ассистов
"Астана": 18 матчей, один гол
"Кайрат": 91 матч, шесть голов и девять ассистов

Елдос Ахметов ("Тараз"):

Всего: 107 матчей, три гола и четыре ассиста
"Астана": 50 матчей, один гол и один ассист
"Кайрат": 57 матчей, два гола и три ассиста

Улан Конысбаев (без клуба):

Всего: 102 матча, 12 голов, девять ассистов
"Астана": 93 матча, 12 голов, девять ассистов
"Кайрат": девять матчей

Андрей Карпович (завершил карьеру):

Всего: 101 матч, пять голов
"Астана": 33 матча, два гола
"Кайрат": 68 матчей, три гола

Джордже Деспотович ("Рубин", Россия):

Всего: 95 матчей, 31 гол, пять ассистов
"Астана": 78 матчей, 20 голов, пять ассистов
"Кайрат": 17 матчей, 11 голов

Жамбыл Кукеев (без клуба):

Всего: 72 матча, девять голов и четыре ассиста
"Астана": 39 матчей, четыре гола
"Кайрат": 33 матча, пять голов и четыре ассиста

Пиралы Алиев (без клуба):

Всего: 61 матч, один гол
"Астана": 38 матчей, один гол
"Кайрат": 23 матча

Виталий Ли ("Кыран"):

Всего: 59 матчей, шесть голов и два ассиста
"Астана": шесть матчей
"Кайрат": 53 матча, шесть голов и два ассиста

Игорь Авдеев (завершил карьеру):

Всего: 39 матчей, четыре гола
"Астана": десять матчей, один гол
"Кайрат": 29 матчей, три гола

Мурат Суюмагамбетов (завершил карьеру):

Всего: 38 матчей, четыре гола
"Астана": девять матчей, один гол
"Кайрат": 29 матчей, три гола

Захар Коробов (без клуба):

Всего: 24 матча, один гол
"Астана": три матча
"Кайрат": 21 матч, один гол

Александр Шатских (21.01.1974 - 30.11.2020):

Всего: 11 матчей, восемь голов
"Астана": два матча, два гола
"Кайрат": девять матчей, шесть голов

Тохтар Жангылышбай ("Ордабасы"):

Всего: восемь матчей
"Астана": шесть матчей
"Кайрат": два матча

Равиль Ибрагимов ("Кайрат"):

Всего: два матча
"Астана": один матч
"Кайрат": один матч

Выступали за молодежку обеих команд либо дебютировали лишь за один клуб:

Данил Подымский - вратарь, воспитанник "Кайрата". Сейчас находится в "Астане", но за основу еще не дебютировал.

Талгат Кусяпов - защитник, был в юношеской команде "Кайрата". Провел два матча за основу "Астаны". Сейчас на правах аренды играет за "Каспий".

Денис Толебаев - вратарь. В 2008 году был в составе "Кайрата", затем у него было два периода в "Астане", но особых успехов не достиг. Завершил карьеру.

Дамир Даутов - защитник, начинал карьеру в "Кайрате", но не дебютировал за клуб. За "Астану" сыграл 45 матчей в КПЛ, забил два гола. Сейчас является футболистом "Ордабасы".

Иван Шевченко - защитник. Принял участие в нескольких матчах за "Астану", затем некоторое время играл за молодежку "Кайрата". Завершил карьеру.

Евгений Набойченко - вратарь. В свое время провел 130 матчей за "Кайрат" в КПЛ. Последним клубом в карьере была "Астана", где он себя проявить так и не успел. Теперь является тренером вратарей. 

Данияр Хасенов - нападающий. В 2006 году он неожиданно оказался в заявке "Кайрата" в статусе 30-летнего дебютанта в профессиональном футболе. В его четырехлетней карьере было три клуба, включая "Кайрат" и "Астану" (тогда еще "Локомотив"). 

Ильяр Саутов - полузащитник. Выступал за молодежные команды обоих клубов.

Руслан Махан - полузащитник. До лета 2016 года числился в юношеской команде "Кайрата", однако затем стал частью молодежки "Астаны". За основу столичных провел одну игру.

Ерлан Турашбаев - полузащитник. Играл за молодежки обеих команд. Завершил карьеру.

Виктор Крюков - защитник. Выпускник академии "Кайрата" успел поиграть и за молодежку "Астаны".

Арыстанбек Мукашов - 21-летний полузащитник также поиграл за молодежные команды "Кайрата" и "Астаны". 

Напомним, что Куат уже сделал первое заявление после возвращения в "Астану", а также встретился с фанатами столичного клуба.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Нур-Султан Алматы Куат Исламбек КПЛ-2021 Премьер-лига России Футбол Кайрат ФК Астана ФК Исламхан Бауыржан Жуков Георгий Химки ФК Карпович Андрей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:50
Футбол

Куат, Эрич, Исламхан, Жуков и другие, или кто из футболистов успел поиграть и за "Астану", и за "Кайрат"
Сегодня
15:01
Футбол

Ставка на Тунгышбаева. Полузащитник "Ордабасы" претендует на место в основе сборной Казахстана
Сегодня
14:40
Футбол

"Тебя тут никто и не ждал". Как болельщики отреагировали на переход Исламбека Куата в "Астану"
Сегодня
14:11
Футбол

18-летний футболист "Актобе" впервые получил вызов в сборную Казахстана
Сегодня
13:01
Футбол

Четыре футболиста "Кайрата" вызваны в сборную Казахстана на матчи отбора к ЧМ-2022
Сегодня
11:56
Футбол

Депутат призвал устроить проверку нового стадиона в Туркестане за 39 миллионов долларов
Сегодня
11:27
Футбол

Чемпион КПЛ-2020 нашел новый клуб после ухода из "Кайрата"
Сегодня
10:24
Футбол

"Было предложение из Казахстана". Бывший футболист московского "Спартака" рассказал о своем будущем
Сегодня
09:35
Футбол

Неэффективный стартовый натиск и угасающее преимущество. "Кайрат" испытывает проблемы с реализацией в первом тайме
Сегодня
09:08
Футбол

Тихонов отреагировал на отказ вратаря московского "Спартака" переходить в "Астану"
Сегодня
07:46
Футбол

Новичок КПЛ объявил о трансфере призера европейского чемпионата
Сегодня
07:20
Футбол

Рожденные в 2000-х, или кто из молодых игроков может проявить себя в КПЛ-2021
Сегодня
04:00
Футбол

"Астана" сделала предложение футболисту московского "Спартака"
Вчера
23:24
Футбол

Стало известно, смогут ли "Кайрат" и другие клубы играть в Алматы во время "красной" зоны
Вчера
22:40
Футбол

Исламбек Куат встретился с фанатами "Астаны"
Вчера
22:13
Футбол

"Кое-кто мог хайпануть". Стали известны подробности конфликта в раздевалке "Астаны"
Вчера
21:28
Футбол

"Наложили 16 швов". Игрок "Жетысу" рассказал о травме, полученной в матче с "Кайратом"
Вчера
20:42
Футбол

Многочисленный "Жетысу", перспективный "Шахтер", возрастной "Тобол". Сколько казахстанцев сыграло в первом туре сезона
Вчера
18:57
Футбол

"Счастлив вернуться домой". Исламбек Куат - о контракте с "Астаной", перезагрузке карьеры и игре за сборную Казахстана
Вчера
17:46
Футбол

"Астана" объявила о возвращении Исламбека Куата
Вчера
17:36
Футбол

Шесть футболистов "Ордабасы" вызваны в сборную Казахстана на матчи с Францией и Украиной
Вчера
17:03
Футбол

В сборной Казахстана новичок - футболист из "Фенербахче": родился в Шымкенте, но уехал в Турцию, где тренер кормит с ложечки
Вчера
16:03
Футбол

"Кайрат" дозаявил экс-форварда "Легии" и Сейдахмета
Вчера
15:30
Футбол

В "Конкурс прогнозов" и "Дрим тим" добавлен второй тур КПЛ, но есть важная новость!
Вчера
15:06
Футбол

Доверие Байсуфинова, характер лидера, успешный старт сезона. Почему Нургалиева вернули в сборную Казахстана
Вчера
14:04
Футбол

Лидеры "Астаны" Барсегян и Томасов получили травмы
Вчера
10:45
Футбол

В раздевалке "Астаны" произошел конфликт после матча на водяном стадионе
Вчера
10:14
Футбол

Забракованный "Астаной" футболист вызван в сборную Казахстана на матчи отбора на ЧМ-2022
Вчера
08:31
Футбол

"Все вопросы к КФФ". Судья - о скандальном эпизоде после матча "Атырау" - "Шахтер"
Вчера
07:29
Футбол

Футболист "Ордабасы" впервые получил вызов в сборную Казахстана
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика