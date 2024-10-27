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КПЛ
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Кто будет тренировать "Актобе" в 2025 году? Появился инсайд

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Кто будет тренировать "Актобе" в 2025 году? Появился инсайд ©ФК "Актобе"

Нынешний тренер "Актобе" Игорь Леонов сохранит данный пост на постоянной основе. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Серый CARDINAL", передает корреспондент Vesti.kz.

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Нынешний тренер "Актобе" Игорь Леонов сохранит данный пост на постоянной основе. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Серый CARDINAL", передает корреспондент Vesti.kz.

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По имеющейся информации, контракт с нынешним главным тренером Игорем Леоновым будет переподписан. Этот специалист продолжит работу с командой в сезоне-2025. Вне зависимости от исхода матча с "Астаной", - пишет источник.

57-летний украинский специалист возглавил красно-белых в прошлом месяце, после отставки россиянина Дмитрия Парфенова. При нем команда одержала три победы, в том числе в финале Кубка Казахстана, а также потерпела одно поражение.

Уже сегодня команду ждет важнейшее противостояние с "Астаной" в рамках 24-го тура КПЛ.

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