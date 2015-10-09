В КПЛ нашли "нового Зайнутдинова". Он отреагировал на сравнение после важного гола

22-летний полузащитник "Кызыл-Жара" Елисей Горшунов стал одним из творцов сенсационной ничьей в гостевом матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Астаной" (3:3). В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о личном росте и ответил на сравнения с Бахтиером Зайнутдиновым.

В одном из заключительных матчей 14-го тура КПЛ Горшунов забил первый из трех голов "Кызыл-Жара" в противостоянии с "Астаной". Он отыграл 75 минут, после чего был заменен.

- Это для тебя прорывной сезон в КПЛ. Ты получаешь стабильную игровую практику, забиваешь, ассистируешь. Сегодня забил в ворота "Астаны". Чувствуешь определенный прогресс? И как его объяснишь?

- Да, чувствую, что прибавляю с каждым матчем. Конечно, стабильная игровая практика играет ключевую роль - когда тебе доверяют, ты увереннее себя чувствуешь и можешь полностью раскрыться. Плюс огромная заслуга тренерского штаба и партнеров по команде: у нас хорошая атмосфера, и каждый помогает расти. Прогресс - это результат упорной работы, ежедневных тренировок и желания становиться лучше.

- Давно наблюдаю за твоей игрой, и провожу во многом параллели с Бахтиером Зайнутдиновым. Во-первых, ты играл почти на всех полевых позициях, начиная от центрального защитника и заканчивая вингером. Во-вторых, ты тоже левша, и примерно того же роста, что и Бахтиер. А в-третьих, вы оба из Тараза. Что думаешь об этом стилистическом сравнении и игроком какого амплуа ты сам себя считаешь? Где тебе удобнее играть?

- Сравнение с Бахтиером - это, конечно, приятно. Он топ-игрок и один из лидеров сборной, так что любые параллели с ним - это мотивация работать дальше. Но я стараюсь оставаться собой, развиваться в своем стиле. На самом деле ведущая нога правая, но я уделяю много времени левой ноге на тренировке и после нее. Что касается позиций - да, приходилось играть в разных зонах, и я стараюсь быть полезным там, где нужно команде. Но если говорить лично, то комфортнее всего себя чувствую в центре поля, атакующим полузащитником - там, где можно чаще быть с мячом, помогать и в атаке, и в обороне.

- Уже на следующей неделе команду ждет еще одно непростое соперничество - с "Ордабасы". Сегодняшняя ничья придаст дополнительную уверенность?

- Да, несмотря на то, что хотелось победить, ничья с таким сильным соперником, как "Астана", показывает, что мы на правильном пути. Уверенность прибавляется, но при этом мы понимаем, что впереди тяжелая игра с "Ордабасы", и нужно подходить к ней максимально собранно. Постараемся использовать этот результат как дополнительный стимул.

Отметим, что в этом сезоне Горшунов провел 13 матчей за "Кызыл-Жар" во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.