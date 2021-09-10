"Конкурс прогнозов" и "Дрим тим" возвращаются! Последний шанс включиться в борьбу за крутые призы

11 сентября возобновляется чемпионат Казахстана по футболу и пройдут матчи 20-го тура, сообщает корреспондент Vesti.kz. В связи с этим в "Дрим тим" и "Конкурсе прогнозов" доступен данный этап, где вам надо обновить состав и сделать прогноз на матчи.

Напомним, победители и призеры "Конкурса прогнозов" и "Дрим тим" получат призы: фитнес-трекер HUAWEI Band 6 - за третьи места, наушники HUAWEI FreeBuds 4 - за вторые и смартфон HUAWEI P Smart 2019 - за первые.

11 сентября сыграют: "Кызыл-Жар" - "Кайсар", "Акжайык" - "Астана", "Атырау" - "Туран". А 12-го: "Шахтер" - "Жетысу", "Актобе" - "Тараз", "Ордабасы" - "Кайрат" и "Тобол" - "Каспий". Принять участие в "Конкурсе прогнозов" и оставить свой прогноз можно по следующей ссылке.

Что вам нужно делать?

Для того чтобы стать участником конкурса, вам нужно зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе "Чемпионат Казахстана по футболу 2021 года" оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

"Конкурс прогнозов" продлится до конца КПЛ-2021, то есть 30 октября 2021 года. По его итогам будут определены победитель и два призера (второе и третье места).

Как будут определены победители и призеры?

Победитель и призеры конкурса будут названы на сайте Vesti.kz в новости после завершения чемпионата Казахстана 2021 года. Победителем станет участник, который наберет наибольшее количество очков. Призерами - те, кто займет второе и третье места.

При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org. По такому же принципу будут определены и призеры. С общими правилами "Конкурса прогнозов" можно ознакомиться здесь.

Также у нас продолжается уже полюбившаяся всем игра в жанре fantasy - "Дрим тим". Попробовать себя в качестве знатока казахстанского футбола можно по этой ссылке.

"Дрим тим" - это игра в жанре fantasy, в которой участники могут почувствовать себя в роли футбольных менеджеров. Каждому игроку выдаются виртуальные 10 миллионов евро, на которые он должен собрать команду из игроков, участвующих в КПЛ-2020. Все цены на футболистов даны по оценке сайта Transfermarkt. После каждого тура участники могут делать по три замены, также установлен лимит на игроков из одного клуба - их должно быть не больше трех. Больше об общих правилах "Дрим тим" вы можете узнать здесь.

Важно: не забывайте вовремя делать замены, отправлять состав команды нужно не позднее чем за полчаса до начала первого матча тура. После каждого тура разрешается делать три замены.



Видеоинструкция:

Стоит отметить, что в рамках девятого тура КПЛ-2020 вы не сможете взять игроков "Тобола", так как они пропускают данный тур. Выбрать их можно будет в следующем туре, произведя три замены.

Когда завершится "Дрим тим"?

"Дрим тим", так же как и "Конкурс прогнозов", продлится до завершения матчей КПЛ-2021. По их итогам будут определены победитель и два призера. При равенстве очков у участников победитель и призеры будут определены:

участник, набравший больше очков в последнем туре;

участник, набравший больше очков в предыдущем туре;

при равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org.

Нарушители приведенных выше правил лишаются права участия в конкурсе.

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.

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