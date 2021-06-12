Клубу КПЛ рекомендовали подписать Абата Аймбетова и еще двух кандидатов в сборную Казахстана

Новому руководству "Актобе" передали пожелание акима области - вернуть опытных воспитанников клуба в ближайшее трансферное окно - Абата Аймбетова, Асланбека Какимова и Багдата Каирова, сообщает телеграм-канал "Гол емес".

Но отмечается, что движений в этом направлении пока никаких, зато "красно-белые" решили подписать российского защитника Игоря Губанова, который после ухода из "Кызыл-Жара" оказался не востребованным даже у себя на родине.

"Актобе" перед 15-м туром занимает 11-е место в таблице, набрав 13 очков. После неудачного старта команды произошла рокировка на посту главного тренера - казахстанец Вахид Масудов сменил белоруса Алексея Багу.

Отметим, что Какимов и Каиров являются кандидатами в сборную Казахстана. Первый нынешний сезон проводит в "Экибастузе" из первой лиги, тогда как второй защищает цвета "Ордабасы".

Что касается Аймбетова, то он находится в аренде в "Астане". Правами на него обладают самарские "Крылья Советов".

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