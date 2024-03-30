В клубе КПЛ объяснили выход десяти легионеров в стартовом составе

Главный тренер туркестанского "Турана" Ринат Алюетов после первой победы в КПЛ-2024, объяснил наличие десяти легионеров в стартовом составе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sportplustv.kz. "Туран" в матче третьего тура обыграл на выезде "Шахтер".

- Какие задачи команда ставит перед собой в этом сезоне?

- Руководство поставило перед нами высокие задачи. В этом сезоне у нас выходит в составе много легионеров. Мы слышим эту критику, но как я говорил ранее, была бы моя воля, я бы собрал в команде 25 казахстанских игроков и играл бы этим составом. Но проблема в том, что мы не сможем собрать столько казахстанцев. При этом мы не хотим во второй раз наступать на те же грабли, на которые наступали в Талдыкоргане, когда взялись развивать молодежь. Тогда по определенным обстоятельствам меня уволили.

Сейчас мы не можем собрать 25 казахстанских футболистов, но мы набрали добротных легионеров под наши условия и возможности. Мы набрали хороших легионеров, рядом с которыми должны расти наши молодые игроки. В следующем сезоне, когда молодые подтянутся по уровню, легионеров будет меньше.

Каждый год все меняется, никто не знает, что будет в следующем году. Но сейчас в планах у нас именно такой сценарий. Нас критикуют в СМИ, что у нас играют по 10 легионеров. Но мы это делаем целенаправленно. Мы знаем, что мы делаем. А критикам передаем большой привет.

- Домашние матчи команда проводит в Шымкенте. Как обстоят дела с "Туркестан Ареной"?

- Я думаю, что в течении месяца наш стадион будет готов и даст Аллах, что через месяц мы будем играть уже в Туркестане.

В следующем туре 7 апреля "Туран" примет "Ордабасы".