Клуб КПЛ выдвинул ультиматум главному тренеру

Главный тренер "Шахтера" Али Алиев может покинуть свой пост в случае неудовлетворительных результатов на старте OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что перед главным тренером "горняков" поставлена задача завоевать четыре очка в стартовых матчах с "Атырау" и "Ордабасы". В противном случае он может покинуть свой пост.

Напомним, что карагандинцы заняли последнее место в розыгрыше Суперкубка Казахстана-2021, проиграв в полуфинале "Астане" (0:2) и матче за третье место "Кайрату" (1:2).

В прошлом году "Шахтер" занял четвертое место в КПЛ и представит Казахстан в новом еврокубковом турнире от УЕФА - Лиге конференций. Тот сезон команда отыграла с другим казахстанским тренером Константином Горовенко.

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