Клуб КПЛ представил казахстанского полузащитника

Атакентский "Мактаарал" объявил о подписании 27-летнего казахстанского полузащитника Абзала Таубая, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Воспитанник таразского футбола начал карьеру в 2014 году в составе "Тараза". В 2015 году дебютировал за молодежную сборную Казахстана.

Всего за "Тараз" Таубай сыграл 144 матча, забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.

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