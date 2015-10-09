КПЛ
Сегодня 18:04
 

Клуб КПЛ оформил трансфер 20-летнего казахстанского таланта

Клуб КПЛ оформил трансфер 20-летнего казахстанского таланта ©Сгенерировано нейросетью

Футбольный клуб "Женис" объявил о подписании контракта с молодым казахстанским игроком Супьяном Масудовым, передают Vesti.kz.

Футбольный клуб "Женис" объявил о подписании контракта с молодым казахстанским игроком Супьяном Масудовым, передают Vesti.kz.

20-летний Масудов — воспитанник усть-каменогорской школы футбола, действующий на позиции центрального полузащитника. Имеет опыт выступлений в первой лиге в составе клубов "Алтай" и "Жас Кыран".

Вызывался в юношеские и молодежные сборные Казахстана.


"Женис" на данный момент занимает 13-е место в таблице КПЛ-2026, набрав три очка после пяти матчей. Следующую игру в чемпионате астанинский клуб проведёт на своём поле с "Актобе" 19 апреля.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
10 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Астана   •   Тур 6, мужчины
19 апреля 17:00   •   не начат
Женис
Женис
- : -
Актобе
Актобе
Кто победит в основное время?
Женис
Ничья
Актобе
Проголосовало 17 человек

