Клуб КПЛ оформил трансфер 20-летнего казахстанского таланта

Футбольный клуб "Женис" объявил о подписании контракта с молодым казахстанским игроком Супьяном Масудовым, передают Vesti.kz.

20-летний Масудов — воспитанник усть-каменогорской школы футбола, действующий на позиции центрального полузащитника. Имеет опыт выступлений в первой лиге в составе клубов "Алтай" и "Жас Кыран".

Вызывался в юношеские и молодежные сборные Казахстана.

"Женис" на данный момент занимает 13-е место в таблице КПЛ-2026, набрав три очка после пяти матчей. Следующую игру в чемпионате астанинский клуб проведёт на своём поле с "Актобе" 19 апреля.

