Клуб КПЛ официально усилился форвардом из Европы за 227 миллионов

Футбольный клуб "Атырау" официально сообщил о подписании контракта с сербским форвардом Джордже Максимовичем, передают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба "нефтяников" Соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на 1,5 сезона — до конца 2027 года.

Максимович за свою карьеру успел поиграть в чемпионатах Сербии, Сингапура, Греции, Индонезии и Черногории. Всего на его счету 144 матча на профессиональном уровне, в которых он забил 53 гола в различных турнирах.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 400 тысяч евро (около 227,3 миллиона тенге).

Напомним, после 13 туров казахстанской премьер-лиги "Атырау" набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Фото: ФК "Атырау"

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