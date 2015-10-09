Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Вчера 10:10
 

Клуб КПЛ официально усилился форвардом из Европы за 227 миллионов

  Комментарии

Поделиться
Клуб КПЛ официально усилился форвардом из Европы за 227 миллионов ©Depositphotos

Футбольный клуб "Атырау" официально сообщил о подписании контракта с сербским форвардом Джордже Максимовичем, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Атырау" официально сообщил о подписании контракта с сербским форвардом Джордже Максимовичем, передают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба "нефтяников" Соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на 1,5 сезона — до конца 2027 года.

Максимович за свою карьеру успел поиграть в чемпионатах Сербии, Сингапура, Греции, Индонезии и Черногории. Всего на его счету 144 матча на профессиональном уровне, в которых он забил 53 гола в различных турнирах.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 400 тысяч евро (около 227,3 миллиона тенге).

Напомним, после 13 туров казахстанской премьер-лиги "Атырау" набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Фото: ФК "Атырау"

Хусанов отреагировал на трансфер клуба КПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 14 7 6 1 19-9 27
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 13 4 3 6 15-15 15
11 Жетысу 13 3 5 5 16-19 14
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
15 Алтай УК 13 1 6 6 6-12 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 17, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Кызылжар
Кызылжар
(Петропавловск)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Кызылжар
Проголосовало 103 человек

Реклама

Живи спортом!