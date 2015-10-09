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КПЛ
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Клуб КПЛ объявил об уходе бывшего игрока "Кайрата"

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Клуб КПЛ объявил об уходе бывшего игрока "Кайрата" ©ФК "Иртыш"

Павлодарский "Иртыш" объявил об уходе казахстанского нападающего Вячеслава Швырева, передают Vesti.kz.

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Павлодарский "Иртыш" объявил об уходе казахстанского нападающего Вячеслава Швырева, передают Vesti.kz.

В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

25-летний Швырев является воспитанником "Кайрата". В его карьере также были "Актобе", "Ордабасы" и "Акжайык". В своё время привлекался в сборные Казахстана до 17 и 21 года.


"Иртыш" располагается на последнем, 16-м месте в таблице КПЛ-2026, набрав 11 очков после 16 матчей. Следующую игру в чемпионате павлодарцы проведут на своём поле с "Женисом" 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по времени Астаны.

Ранее стало известно, что украинский вратарь подписал контракт с павлодарским "Иртышом" до конца сезона, подробности - здесь.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар   •   Тур 17, мужчины
11 июля 17:00   •   не начат
Иртыш
Иртыш
(Павлодар)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
Кто победит в основное время?
Иртыш
Ничья
Женис
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