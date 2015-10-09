Клуб КПЛ объявил об уходе бывшего игрока "Кайрата"

Павлодарский "Иртыш" объявил об уходе казахстанского нападающего Вячеслава Швырева, передают Vesti.kz.

В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

25-летний Швырев является воспитанником "Кайрата". В его карьере также были "Актобе", "Ордабасы" и "Акжайык". В своё время привлекался в сборные Казахстана до 17 и 21 года.

"Иртыш" располагается на последнем, 16-м месте в таблице КПЛ-2026, набрав 11 очков после 16 матчей. Следующую игру в чемпионате павлодарцы проведут на своём поле с "Женисом" 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по времени Астаны.

Ранее стало известно, что украинский вратарь подписал контракт с павлодарским "Иртышом" до конца сезона, подробности - здесь.

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