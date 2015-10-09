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КПЛ
Сегодня 18:50
 

Украинский вратарь сменил европейский клуб на КПЛ

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Украинский вратарь сменил европейский клуб на КПЛ ©instagram.com/lechia_gdansk/

Украинский вратарь Богдан Сарнавский продолжит карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz.

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Украинский вратарь Богдан Сарнавский продолжит карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz.

По информации ТаТоТаке, он подписал контракт с павлодарским "Иртышом" до конца сезона.

Последним клубом 31-летнего вратаря была гданьская "Лехия".

Также в его карьере были украинские "Кривбасс", "Днепр-1", "Львов", "Верес", "Ворскла", "Шахтёр" (Донецк), "Арсенал" (Киев), израильский "Хапоэль" (Тель-Авив) и российская "Уфа". В своё время привлекался в молодёжную сборную Украины до 21 года.

"Иртыш" занимает последнее, 16-е место в таблице КПЛ-2026, набрав 11 очков после 16 матчей. Следующую игру в чемпионате павлодарцы проведут на своём поле с "Женисом" 11 июля, начало - в 17:00 по времени Астаны.


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар   •   Тур 17, мужчины
11 июля 17:00   •   не начат
Иртыш
Иртыш
(Павлодар)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
Кто победит в основное время?
Иртыш
Ничья
Женис
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