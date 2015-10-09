Украинский вратарь сменил европейский клуб на КПЛ

Украинский вратарь Богдан Сарнавский продолжит карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz.

По информации ТаТоТаке, он подписал контракт с павлодарским "Иртышом" до конца сезона.

Последним клубом 31-летнего вратаря была гданьская "Лехия".

Также в его карьере были украинские "Кривбасс", "Днепр-1", "Львов", "Верес", "Ворскла", "Шахтёр" (Донецк), "Арсенал" (Киев), израильский "Хапоэль" (Тель-Авив) и российская "Уфа". В своё время привлекался в молодёжную сборную Украины до 21 года.

"Иртыш" занимает последнее, 16-е место в таблице КПЛ-2026, набрав 11 очков после 16 матчей. Следующую игру в чемпионате павлодарцы проведут на своём поле с "Женисом" 11 июля, начало - в 17:00 по времени Астаны.

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