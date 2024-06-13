Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Клуб из Казахстана нашел усиление после анонса о чистке состава

Клуб из Казахстана нашел усиление после анонса о чистке состава
©beroe.bg

Карагандинский "Шахтер" подпишет сербского защитника Зарию Ламбулича из белградского ИМТ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

26-летний Ламбулич ранее выступал за сербские "Пролетер", "Златибор" и "Младость", белорусский "Шахтер", боснийский "Зриньски" и болгарский "Берое". Защитник имеет в своем активе два матча за молодежную сборную Сербии (U-21).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ламбулича в 250 тысяч евро.

Добавим, "Шахтер" находится на 12-й строчке в КПЛ.

Двукратный чемпион Казахстана нашел усиление состава в Европе

Ранее исполняющий обязанности главного тренера "Шахтера" Андрей Финонченко анонсировал чистку состава, подробности - тут.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Шахтер ФК КПЛ Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Вчера , 22:38
КПЛ
©beroe.bg Клуб из Казахстана нашел усиление после анонса о чистке состава
Вчера , 19:11
КПЛ
©Кадр из видео Кандидата в сборную Казахстана прооперировали после грустного инцидента
Вчера , 18:25
КПЛ
©КФФ "Король ассистов". Как фанаты в Дании восприняли трансфер Оразова
Вчера , 17:30
КПЛ
©КФФ В федерации футбола отреагировали на трансфер Оразова
Вчера , 15:52
КПЛ
©КФФ В европейском клубе рассказали, когда приметили Оразова
Вчера , 15:36
КПЛ
©silkeborgif.com Оразов дал первый комментарий после перехода в датский клуб
Вчера , 15:20
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" объявил о трансфере Оразова в европейский клуб
Вчера , 14:20
КПЛ
©КФФ Агент Оразова сделал заявление о трансфере в европейский клуб
Вчера , 13:40
КПЛ
©instagram.com/ledascheva/ Жена Кержакова высказалась о казахском языке
Вчера , 12:21
КПЛ
©КФФ "Актобе" продал Оразова в Европу за солидную компенсацию
Вчера , 11:44
КПЛ
©КФФ Впечатлил Черчесова. Известны приоритеты Самородова при выборе клуба в РПЛ
12 июня, 15:18
КПЛ
©ФК "Тобол" Игрок европейской сборной неожиданно решил уехать из Казахстана
11 июня, 17:33
КПЛ
©ФК "Жетысу" Кайрат Нурдаулетов принял решение по "Тоболу"
11 июня, 14:40
КПЛ
©КФФ В сборной Казахстана нашли футболиста с "большим будущим"
11 июня, 13:00
КПЛ
©КФФ Заменит Дзюбу? Сможет ли Самородов заиграть в топ-клубе РПЛ
11 июня, 11:22
КПЛ
©ФК "Тобол" Стал известен новый главный тренер "Тобола"
11 июня, 11:00
КПЛ
©ФК "Астана" Побег легионеров и минимальный КПД. Трансферы "Астаны" - это провал?
10 июня, 20:12
КПЛ
©ФК "Тобол" Экс-игрок сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ
10 июня, 19:26
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" решил судьбу главного тренера
10 июня, 13:27
КПЛ
©facebook.com/fkbregalnicaofficial Двукратный чемпион Казахстана нашел усиление состава в Европе
9 июня, 15:25
КПЛ
©instagram.com/kff_team "Астане" и "Актобе" предрекли проблемы из-за сборной Казахстана
9 июня, 13:59
КПЛ
©instagram.com/shakhterfc Названа причина проблем клуба КПЛ: ему грозит первый в истории вылет
9 июня, 13:41
КПЛ
©qfl.kz Двукратный чемпион Казахстана анонсировал "чистку состава"
8 июня, 12:00
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Интенсивность выше". В Европе положительно оценили уровень чемпионата Казахстана
8 июня, 11:01
КПЛ
©ФК "Елимай" Карпович может стать тренером зарубежного клуба
8 июня, 10:00
КПЛ
©ФК "Астана" Конфликт? Лидер сборной Армении сделал неожиданное заявление о Бабаяне
7 июня, 23:11
КПЛ
©instagram.com/fca.astana "Астана" расторгла контракт с греческим защитником
7 июня, 17:53
КПЛ
©ФК "Кайрат" Кержаков вытащил из дубля воспитанника "Кайрата" и он засверкал
6 июня, 18:48
КПЛ
©instagram.com/fctobol Лидер "Тобола" сделал заявление о своем будущем
6 июня, 13:40
КПЛ
©КФФ Появился инсайд о трансферах Оразова и Самородова в Европу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus