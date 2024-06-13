Клуб из Казахстана нашел усиление после анонса о чистке состава

Карагандинский "Шахтер" подпишет сербского защитника Зарию Ламбулича из белградского ИМТ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
26-летний Ламбулич ранее выступал за сербские "Пролетер", "Златибор" и "Младость", белорусский "Шахтер", боснийский "Зриньски" и болгарский "Берое". Защитник имеет в своем активе два матча за молодежную сборную Сербии (U-21).
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ламбулича в 250 тысяч евро.
Добавим, "Шахтер" находится на 12-й строчке в КПЛ.
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