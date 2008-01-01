Клон "Астаны", нестареющий Нургалиев и средние легионеры. "Тобол" - итоги сезона КПЛ-2020

Григорий Бабаян в первом же сезоне затащил "Тобол" на второе место в чемпионате Казахстана. Корреспондент Vesti.kz зафиксировал главные впечатления от команды из Костаная, выделив ее сильные и слабые стороны.



Лучший игрок



"Тобол" может подписывать именитых легионеров, игроков сборной Казахстана, но лучшим все равно остается 34-летний Азат Нургалиев. У капитана команды был отличный старт (и рестарт) сезона, где он выдавал результативное действие почти в каждой игре, но потом полузащитник сбавил обороты, а "Тобол" стал максимально рациональной командой. Когда мы говорим, что Нургалиев - лучший игрок "Тобола", это с одной стороны их плюс, а с другой - их беда. Ну не может столь амбициозный проект так зависеть от игрока, чей пик с точки зрения международных успехов, скорее всего, пройден. Хотя на уровне КПЛ Нургалиев не устает доказывать свою состоятельность, он - олицетворение характера, опыта и харизмы этого коллектива.







Оценка по селекции







"Тобол" массово привлек игроков из "Астаны" в лице Мокина, Мужикова, Муртазаева, а также грамотно сработал на рынке подписав нынешних (и будущих) игроков сборной - Шацкого, Ерланова, Омиртаева. Иностранцы Аманович, Аветисян и Оганесян - добротные новички, но пока не более. Вингеры Фонсека и Манзорро по-разному адаптировались к игре "Тобола", француз показал себя ярче и результативнее. Подытоживая: "Тобол" очень плодотворно действовал по привлечению казахстанских игроков, но по иностранцам есть пробелы и для дальнейшего прогресса необходимы более качественные футболисты.



Оценка по сезону







"Тобол" оценивает второе место с невероятным позитивом, и это вполне нормально, учитывая, что клуб давно не находился на таких высоких позициях. Но у "Тобола" были достаточно широкий состав, амбициозный и знающий все о казахстанском футболе тренер и отсутствие дополнительного давления в виде еврокубков. Серебро в условиях кризиса остальных - это не то чтобы обязанность "Тобола", но вполне читаемое развитие событий. Сможет ли команда сделать шаг вперед, сможет ли быть конкурентной, если "Ордабасы" и "Астана" воспрянут, сможет ли достойно показать себя в еврокубках? Эти вопросы интригуют и заставляют наблюдать за "Тоболом" еще пристальнее.



Фото: ПФЛК©