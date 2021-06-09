КФФ приняла решение по игроку "Тараза" перед матчем с "Кайратом"

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ, по итогам которого стало известно, что футболист Алмас Сапаргалиев не поможет "Таразу" в следующем матче с "Кайратом" в рамках 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет 13 июня в Таразе. Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана.

"Чемпионат РК по футболу, 14-й тур

"Кызыл-Жар" - "Тараз"

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды "Тараз" Сапаргалиева А. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 29 мая 2021 года", - говорится в сообщении КФФ.

Напомним, что перед этой игрой "Кайрат" с 24 очками располагается на третьем месте, тогда как "Тараз" с отставанием на пять пунктов идет на седьмой позиции.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!