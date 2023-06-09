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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Кейс Зайнутдинова и акцент на молодых. "Ростов" - главный претендент на игрока сборной Казахстана?

Кейс Зайнутдинова и акцент на молодых. "Ростов" - главный претендент на игрока сборной Казахстана?
©ФК "Актобе"

Максим Самородов один из главных молодых игроков Казахстана, который может покинуть КПЛ в ближайшие годы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему нападающий "Актобе" способен повторить путь Бахтиера Зайнутдинова и перейти в "Ростов". 

Представители Самородова и сам игрок подтверждали, что к нему есть предметный интерес от "Ростова" и развитие этой истории очень вероятно. 

Почему именно "Ростов"? Клуб с берегов Дона периодически просматривает молодых казахстанских игроков. Успешная работа с Бахтиером Зайнутдиновым лишь убедила "Ростов" в том, что наш рынок имеет потенциал. 

После Зайнутдинова ростовчане, по слухам, смотрели многих казахстанцев, включая Нуралы Алипа и Артура Шушеначева. Теперь в списках клуба появился Самородов. 

Максим подходит "Ростову" по многим параметрам. Молодой, не имеет статус легионера, за приемлемые финансовые условия и уже сверкнувший в международных матчах. Плюс, главный тренер команды Валерий Карпин часто обращает внимание именно на таких футболистов - по-спортивному дерзких, креативных, но при этом впитывающих новые тактические знания. 

Возраст - еще один важный фактор. "Ростов" вторая в списке самых молодых команд РПЛ. Клуб заточен на раскрутку молодых талантов и дальнейшую перепродажу. Самородову 20 лет и даже при относительных успехах в команде Карпина (как это было с Зайнутдиновым) он вполне может заинтересовать большие российские клубы.

Сам Максим считает, что РПЛ вполне подходящая лига для развития. Но реален ли такой трансфер нынешним летом? Скорее нет, чем да. "Актобе" предстоят еврокубки, Самородов нужен клубу, да и сейчас у игрока есть действующий контракт. Тот же Самат Смаков считает, что и сам Максим, исходя из своего нынешнего уровня, не должен прыгать на новую высоту, ведь ему по-прежнему не хватает стабильности по сезону даже в Казахстане.

Тем не менее, "Ростов" наверняка сохранит интерес к Самородову как минимум до конца года. Будущей зимой сделка более вероятна, а вот нынешним летом отъезд вингера произойдет лишь при удачном стечении многих обстоятельств. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Ростов ФК Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России Актобе ФК КПЛ

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