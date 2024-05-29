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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Кержакову дали задание на первый сезон в "Кайрате"

Кержакову дали задание на первый сезон в "Кайрате"
©instagram.com/a.kerzhakov11/

Новые главный тренер алматинского "Кайрата" Александр Кержаков узнал цели, которые перед ним поставило руководство команды, передает Vesti.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня, 29 мая, Кержаков был официально представлен в качестве наставника "Кайрата".

"Александр Анатольевич сегодня был представлен команде. Этим вечером команда проведет первую тренировку под его руководством. Цели и задачи остаются самыми высокими - выиграть чемпионат Казахстана и Кубок лиги", - заявил Джаксыгулов.

Напомним, что в конце апреля "Кайрат" уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Временно обязанности наставника команды исполнял другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

Срок соглашения с 41-летним российским специалистом, который в этом году прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере", не уточняется.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ

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