Кержакову дали задание на первый сезон в "Кайрате"

Новые главный тренер алматинского "Кайрата" Александр Кержаков узнал цели, которые перед ним поставило руководство команды, передает Vesti.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня, 29 мая, Кержаков был официально представлен в качестве наставника "Кайрата".

"Александр Анатольевич сегодня был представлен команде. Этим вечером команда проведет первую тренировку под его руководством. Цели и задачи остаются самыми высокими - выиграть чемпионат Казахстана и Кубок лиги", - заявил Джаксыгулов.

Напомним, что в конце апреля "Кайрат" уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Временно обязанности наставника команды исполнял другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

Срок соглашения с 41-летним российским специалистом, который в этом году прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере", не уточняется.