Казахстанский талант близок к переходу в топ-клуб после контракта с "Астаной"

Атакующий полузащитник молодёжной сборной Казахстана Нурали Жаксылык близок к переходу в один из сильнейших клубов Грузии, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

21-летний футболист продлил контракт со столичной "Астаной", однако планирует попробовать свои силы за рубежом. Переход в европейский клуб на правах аренды был одним из условий продления контракта Жаксылыком с "Астаной".

В настоящее время ведутся активные переговоры, после чего молодой полузащитник отправится в расположение новой команды. Ранее Жаксылык должен был перейти в литовский "Жальгирис", однако сделка сорвалась.

В 15 неполных матчах сезона-2025 Нурали Жаксылык забил три гола и сделал два ассиста. Суммарно он провёл на поле лишь 575 минут.

Ранее игрок сборной Казахстана объявил о переходе в "Астану", подробности - по ссылке.

