КПЛ
Сегодня 20:26
 

Казахстанский талант близок к переходу в топ-клуб после контракта с "Астаной"

  Комментарии

Казахстанский талант близок к переходу в топ-клуб после контракта с "Астаной" ©ФК "Астана"

Атакующий полузащитник молодёжной сборной Казахстана Нурали Жаксылык близок к переходу в один из сильнейших клубов Грузии, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

21-летний футболист продлил контракт со столичной "Астаной", однако планирует попробовать свои силы за рубежом. Переход в европейский клуб на правах аренды был одним из условий продления контракта Жаксылыком с "Астаной".

В настоящее время ведутся активные переговоры, после чего молодой полузащитник отправится в расположение новой команды. Ранее Жаксылык должен был перейти в литовский "Жальгирис", однако сделка сорвалась.

В 15 неполных матчах сезона-2025 Нурали Жаксылык забил три гола и сделал два ассиста. Суммарно он провёл на поле лишь 575 минут.

Ранее игрок сборной Казахстана объявил о переходе в "Астану", подробности - по ссылке.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
26 января   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Септември
Септември
(София)
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Септември
Проголосовало 0 человек

Живи спортом!