Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 15:10
 

Игрок сборной Казахстана объявил о переходе в "Астану"

  Комментарии

Поделиться
Игрок сборной Казахстана объявил о переходе в "Астану" ©ФК "Актобе"

Защитник национальной сборной Казахстана Алибек Касым рассказал о переходе в  "Астану", передают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

Поделиться

Защитник национальной сборной Казахстана Алибек Касым рассказал о переходе в  "Астану", передают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

Ранее футбольный клуб "Актобе" и Касым, который являлся капитаном команды расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. 

"Я уже подписал контракт с "Астаной". На пару лет", – заявил Алибек.

27-летний центрбек является воспитанником алматинского "Кайрата". Кроме того, футболист играл за "Кыран" и "Кызылжар".

С февраля 2022 по январь 2026 года защитник выступал за "Актобе". Всего в составе "красно-белых" Касым отыграл 104 матча во всех турнирах, отметился 19 голами и отдал шесть результативных передач.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 22:00   •   не начат
Ювентус
Ювентус
(Турин)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
Кто победит в основное время?
Ювентус
Ничья
Наполи
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!