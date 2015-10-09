Игрок сборной Казахстана объявил о переходе в "Астану"

Защитник национальной сборной Казахстана Алибек Касым рассказал о переходе в "Астану", передают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

Ранее футбольный клуб "Актобе" и Касым, который являлся капитаном команды расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

"Я уже подписал контракт с "Астаной". На пару лет", – заявил Алибек.

27-летний центрбек является воспитанником алматинского "Кайрата". Кроме того, футболист играл за "Кыран" и "Кызылжар".

С февраля 2022 по январь 2026 года защитник выступал за "Актобе". Всего в составе "красно-белых" Касым отыграл 104 матча во всех турнирах, отметился 19 голами и отдал шесть результативных передач.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!