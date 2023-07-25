Казахстанский клуб вернул бразильского нападающего

ФК "Актобе" дозаявил бразильского нападающего Рожерио Шину, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бразилец уже выступал в составе "красно-белых", находясь в аренде. Права на него принадлежали украинскому "Львову". За клуб "Дибба Фуджейра" Шина провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.
В сезоне-2022 легионер провел за "Актобе" 31 матч, в которых забил пять голов и сделал два ассиста.
Помимо Казахстана и Украины бразилец выступал на родине, а также в чемпионате ОАЭ, куда ушел из "Актобе".
26-летний игрок будет выступать за "Актобе" под номером "20".
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