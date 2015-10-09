Казахстанский клуб объявил об уходе лидера

Белорусский полузащитник Никита Корзун официально расторг контракт с футбольным клубом "Елимай" из Семея, передают Vesti.kz.

Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении сотрудничества.

Корзун запомнился болельщикам "Елимая" успешным прошлым сезоном, в котором он отличился семью голами и провел один из самых результативных периодов в своей карьере. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

В карьере Корзуна также были белорусские клубы "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск), киевское "Динамо", саудовский "Аль-Фатех" и португальский "Вилафранкенсе".

С 2016 года он вызывается в сборную Беларуси.