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Казахстанский клуб объявил об уходе лидера

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Казахстанский клуб объявил об уходе лидера ©ФК "Елимай"

Белорусский полузащитник Никита Корзун официально расторг контракт с футбольным клубом "Елимай" из Семея, передают Vesti.kz.

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Белорусский полузащитник Никита Корзун официально расторг контракт с футбольным клубом "Елимай" из Семея, передают Vesti.kz.

Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении сотрудничества.

Корзун запомнился болельщикам "Елимая" успешным прошлым сезоном, в котором он отличился семью голами и провел один из самых результативных периодов в своей карьере. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.


В карьере Корзуна также были белорусские клубы "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск), киевское "Динамо", саудовский "Аль-Фатех" и португальский "Вилафранкенсе".

С 2016 года он вызывается в сборную Беларуси.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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